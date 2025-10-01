Harry Potter-Star hat seinen versautesten Film gedreht und die Kritik liebt ihn dafür: Erster Trailer zu Pillion

Harry Potter-Star Harry Melling verliebt sich in Alexander Skarsgard als Anführer einer Biker-Gang. Das versaute Ergebnis ist Pillion. Jetzt gibt es den ersten Teaser.

Viele Harry Potter-Star sind nach Jahren voller Hogwarts-Geschichten froh, mal völlig andere Filme drehen zu können. Daniel Radcliffe gehört dazu. Und genauso Harry Melling: Der Dudley-Darsteller ist im erstaunlich expliziten Pillion zu sehen, der schon jetzt begeisterte Kritiken bekommt. Das Studio A24 hat jetzt den ersten Teaser veröffentlicht.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Pillion auf Englisch an:

Pillion - Teaser (English) HD

Harry Potter-Star Harry Melling verliebt sich in einen Biker

Pillion dreht sich um den schüchternen Colin (Melling), der eines Abends in einer Bar den Biker Ray (Alexander Skarsgård) kennenlernt: Der selbstbewusste Anführer einer Gang scheint das absolute Gegenteil von Colin zu sein. Sie gehen eine Beziehung ein, die von Rays Dominanz geprägt ist – aber sich ganz anders entwickelt als zunächst gedacht.

Die Geschichte über die intensive Liebesbeziehung der beiden kam bei den Filmfestspielen in Cannes gut an, zu denen der Film dieses Jahr seine Premiere feierte: Gegenwärtig kann er ganze 100% auf Rotten Tomatoes für sich verbuchen. "Auf wilde Art explizit und seltsam süß" nennt ihn etwa IndieWire .

Wann kommt Pillion ins Kino?

Wann Pillion hierzulande erscheint, ist noch nicht klar. Der Trailer verspricht lediglich einen baldigen Kinostart. Laut Blickpunkt: Film hat sich Weltkino aber bereits die deutschen Verleihrechte gesichert, daher ist mit einer nahen Veröffentlichung Ende 2025 oder Anfang 2026 zu rechnen. Regie führte Harry Lighton, der mit Pillion sein Langfilm-Debüt abliefert. Vorlage ist der Roman Box Hill von Adam Mars-Jones.

