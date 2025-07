Heute im TV: Fesselnder Thriller mit Harry Potter-Star Daniel Radcliffe in gnadenlosem Überlebenskampf

Im ZDF läuft in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein knallharter Survival-Thriller. Darin muss Harry Potter-Star Daniel Radcliffe viele Herausforderungen im Dschungel bewältigen.

In der Rolle des beliebten Zauberlehrlings Harry Potter wurde Daniel Radcliffe weltberühmt. Nach der Filmreihe hat sich der Star mit radikalen Rollen wie in Imperium, Horns oder Swiss Army Man deutlich von seinem familienfreundlichen Image verabschiedet.

Auch Jungle, der am Samstag im deutschen Free-TV- läuft, zählt zu diesen Filmen. Darin muss Radcliffe als Abenteurer im Dschungel ums Überleben kämpfen. Inszeniert wurde der fesselnde Streifen von Wolf Creek-Regisseur Greg McLean.

TV-Tipp: Daniel Radcliffe-Überlebenskampf kommt wie ein fieser Horrorfilm daher

Jungle basiert auf der wahren Geschichte von Yossi Ghinsberg, der 1981 eine Expedition in den bolivianischen Urwald unternahm. Nach einem Unfall ist Radcliffe in der Rolle im tiefsten Dschungel auf sich allein gestellt und muss den Gefahren der Wildnis trotzen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Jungle:

Jungle - Trailer (Deutsch) HD

Am Anfang wird die Geschichte noch als klassischer Abenteuerfilm erzählt, wobei Ghinsberg erstmal als Hauptfigur gezeichnet wird. Erst ungefähr ab der Hälfte kippt Jungle durch die Horror-Handschrift des Regisseurs in eine Abfolge abstoßender Zwischenfälle. In dem schonungslosen Überlebenskampf brechen nicht nur drastische Halluzinationen immer wieder in die Realität ein.

In einer der ekligsten Szenen von Jungle muss sich Radcliffe in der Rolle einen großen Wurmparasiten aus der dick geschwollenen Stirn entfernen. Auch wenn sich die Handlung des Films in der zweiten Hälfte immer noch ab und zu in Rückblenden verläuft, ist Jungle gerade in diesen mitreißenden Spannungs- und Horrorsequenzen am stärksten. Dazu kommt ein Daniel Radcliffe, der die Hauptfigur mit körperlicher Intensität darstellt. An Harry Potter wird hier garantiert niemand mehr denken.

Wann läuft Jungle im TV?

Der Thriller mit Daniel Radcliffe läuft am 5. Juli 2025 um 00:00 Uhr im ZDF. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Jungle derzeit auch bei Amazon Prime in der Abo-Flat streamen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2022 auf Moviepilot erschienen.