Streaming-Tipps zum Pride Month 2025: Queere Freude bei Netflix, Disney+, Amazon und Co.

Queere Unterhaltung, mit der man sich wohlfühlen kann, empfehlen wir im Podcast: mit Highlights im Film- und Serien-Bereich, sowie Stars und ikonischen Figuren.

Wer Wohlfühl-Unterhaltung aus dem Bereich LGBTQIA+ sucht, darf sich im Podcast Streamgestöber im Pride Month Filme, Serien und Menschen ans Herz legen lassen, die queere Unterhaltung mit guten Gefühlen verbinden. Ob Netflix, Disney+ oder Amazon Prime: Hier wird man in jedem Streaming-Abo fündig.

Queere Streaming-Tipps im Pride Month 2025

Was passiert, wenn Hugo Weaving, Terence Stamp und Guy Pearce als Drag Queens durch die australische Wüste fahren? Wie kann Tennis eine klassische Dreiecksbeziehung aufbrechen? Und auf welchem Weg werden Sci-Fi-Edelsteine in einer animierten Kinderserie zu wegbereitender queerer Unterhaltung? Das und mehr besprechen wir im Podcast zu persönlichen Streaming-Lieblingen, die uns nach jedem Schauen mit positiven LGBTQ-Gefühlen aufladen.

Von frühen queeren Heldinnen wie Sailor Uranus in Sailor Moon springen wir im Pride-Podcast außerdem in die Gegenwart und schauen auf Stars wie Janelle Monáe aus Hidden Figures oder Netflix' Bridgerton-Star Jonathan Bailey, die ihre queere Identität erfolgreich mit ihren Karrieren vereinbart haben.

