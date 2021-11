Harry Potter und das verwunschene Kind: Gewinnt Tickets für die Vorpremiere des Theaterhighlights!

Harry, Ron und Hermine sind zurück! Zum lang ersehnten Start des Theaterabenteuers Harry Potter und das verwunschene Kind gibt es Tickets für die Vorpremiere in Hamburg zu gewinnen. Jetzt teilnehmen und die spektakuläre Show mit etwas Glück bereits vor allen anderen sehen!

Nach über anderthalb Jahren Wartezeit ist es endlich so weit: Harry Potter und das verwunschene Kind feiert am 5. Dezember 2021 seine Deutschlandpremiere. In Hamburg setzt sich die Zauber-Sage damit als erstmals nicht-englisches Theaterstück fort – mit bewährten und neuen Helden, die gerade erst an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei angekommen sind.

Gewinnspiel zur deutschen Erstaufführung von Harry Potter und das verwunschene Kind

Neunzehn Jahre sind vergangen, seit die drei Freunde die Welt der Zauberer gerettet haben. Doch die Schlacht ist noch nicht gewonnen: Denn das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet …

Die Harry Potter-Geschichte geht da weiter, wo Magie zur Wirklichkeit wird: live auf der Bühne. Das Hamburger Mehr! Theater wurde für dieses einmalige Liveerlebnis aufwendig umgebaut und lässt euch tief eintauchen in das magische Universum von J.K. Rowling.

Wer diese unvergessliche Reise bereits vor allen anderen antreten möchte, sollte jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Denn wir verlosen 1x2 Tickets für die Vorpremiere von Harry Potter und das verwunschene Kind am 3. Dezember 2021 im Wert von 500 Euro!

Gewinnt ein Theatererlebnis der Extraklasse

Um die begehrten Tickets zu gewinnen, müsst ihr jetzt nur noch die folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißen die Kinder von Harry und Ginny?

Das Gewinnspiel läuft eine Woche. Die oder der Gewinner:in wird danach von uns benachrichtigt. Viel Erfolg!