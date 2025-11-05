"Heftig und feige": Hochzeit auf den ersten Blick-Fans rechnen nach negativen Äußerungen mit Braut Julia ab

Bei Hochzeit auf den ersten Blick war Julia von ihrem neuen Bräutigam vor allem optisch nicht sonderlich angetan. Ihre Reaktion kommt bei den Fans der Show gar nicht gut an.

Julia und Julian wagten das wohl größte Liebesexperiment Deutschlands: Bei Hochzeit auf den ersten Blick gaben sie sich das Jawort, ohne sich vorher jemals gesehen zu haben. Doch kurz nachdem sie "Ja" gesagt hatte, überkamen Julia bereits Zweifel, denn Julian entspreche optisch nicht ihren Vorstellungen. Psychologin Dr. Sandra Köhldorfer kann Julia in einem Gespräch beruhigen und die frisch gebackene Braut setzte das Experiment fort. Zuschauer:innen nahmen Julias Zweifel besonders negativ auf.

Hochzeit auf den ersten Blick: Fans finden Braut Julia berechnend

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung können sich Fans der Sendung immer wieder unter den Beiträgen zu aktuellen Folgen austauschen. Bei Sat.1 war am Dienstag die Episode mit Julias Hochzeit zu sehen, weswegen sie auf Instagram als "Braut des Tages" betitelt wurde.

Unter dem Posting nahmen Zuschauer:innen kein Blatt vor dem Mund und ließen Julia wissen, was sie von ihren Aussagen über Julians Aussehen halten. Eine Userin kommentierte und unterstellte Julia, sie hätte ihren Bräutigam angelogen:

Julias Verhalten hat mich sehr erschrocken. Für ihr Empfinden gegenüber Julian kann sie absolut nichts […] Aber jemanden so eiskalt anzulügen, ist schon bezeichnend. Man muss ihn natürlich nicht gemein angucken oder sich unhöflich verhalten, wenn man ihn nicht mag, sondern kann einfach normal nett sein und lächeln und dann später Unstimmigkeiten kommunizieren. Aber so gute Miene zum bösen Spiel zu machen, ihm gefühlt das Blaue vom Himmel zu versprechen und ihm sogar extra nochmal auf den Oberschenkel fassen und ganz klar sagen, dass sie extrem glücklich ist, dass genau er da stand und dann hintenrum sowas zu sagen, fand ich schon krass.



Viele pflichteten ihr bei und seien ebenfalls erstaunt gewesen, dass Julia nach ihren Aussagen noch Händchen gehalten und Julian geküsst hat. "Zudem bin ich fest davon überzeugt, dass man nach Sekunden weiß, ob man dem Richtigen gegenübersteht", betonte eine Zuschauerin. Außerdem würde sie sich widersprechen. Immerhin habe sie anfangs behauptet, sie habe keinen Typ-Mann, doch auf einmal sei ihr das Aussehen besonders wichtig. "Die Aussage, sie wollte nicht die Erste sein, die nein sagt, fand ich sehr heftig und feige."

Eine neue Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gibt es dienstags bei Sat.1 um 20:15 Uhr. Oder eine Woche im Voraus bei Joyn+.