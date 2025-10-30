"Nicht attraktiv": Hochzeit auf den ersten Blick-Braut flieht nach Jawort vor ihrem Ehemann

In der aktuellen Staffel gibt sich ein Paar zwar das Jawort, der Bräutigam steht am Ende trotzdem allein da. Ob es am Ende dennoch ein Happy End gab, könnt ihr hier nachlesen.

Das wohl spannendste Liebesexperiment ist in Deutschland in die XY Staffel gestartet: Hochzeit auf den ersten Blick. In der Show heiraten Menschen, die sich zuvor im Leben noch nie gesehen haben. Sie geben sich das Jawort und starten in ein gemeinsames Leben. Anhand wissenschaftlicher Auswertungen werden die Partner:innen gematcht. Doch die Wissenschaft hat nicht immer recht. So kommt es in einer neuen Folge dazu, dass eine Braut ihren Mann kurz nach dem Jawort stehen lässt – wegen seiner Optik.

Hochzeit auf den ersten Blick: Steht das Aussehen einer gemeinsamen Zukunft im Weg?

Eigentlich sollte die Hochzeit der wohl schönste Tag im Leben einer Frau sein. Doch was passiert, wenn man seinen Bräutigam vorher noch nie gesehen hat – und ihn nicht attraktiv findet? Genau das erfährt Kandidatin Julia in Folge 3 von Hochzeit auf den ersten Blick. Sie hat sich auf das Experiment eingelassen und die Expert:innen haben den perfekten Mann für sie gefunden.

Als sie Julian vorm Altar gegenübersteht, merkt man von ihren Zweifeln noch nichts. Immerhin geben sich die beiden sogar das Jawort. Danach sollten die beiden eigentlich gemeinsam mit ihren Familien feiern, doch von Julia fehlt jede Spur. Gegenüber Psychologin Dr. Sandra Köhldorfer öffnet sich die Braut und erklärt ihre Bedenken: "Ich finde ihn nicht männlich. Ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich attraktiv", erklärt sie ehrlich. Die Expertin beruhigt sie im Gespräch und macht ihr deutlich, dass der erste Eindruck nicht immer der richtige sei.

Julia gibt sich und Julian noch eine Chance

Das Gespräch mit der Psychoanalytikerin scheint geholfen zu haben. Im Anschluss setzt sich Julia mit ihrem neuen Ehemann zusammen, um die Situation zu besprechen. Dabei offenbart sie: "Als wir dann unterschrieben haben, hatte ich das Gefühl, aus einem Traum erwacht zu sein und habe gemerkt, dass das nun die Realität ist."

Dennoch wolle Julia dem Ganzen eine Chance geben und Julian weiter kennenlernen. Der Bräutigam reagiert verständnisvoll, immerhin hätten die beiden offen kommuniziert.