Heimkino-Tipp: Einen der härtesten Actionfilme überhaupt ungeschnitten sichern

Ein brachiales Action-Werk ist ungeschnitten im Heimkino verfügbar. Bei Amazon könnt ihr Blast Heroes kaufen, ein hartes Frühwerk des Action-Meisters John Woo.

John Woo hat einige der besten Actionfilme der letzten Jahrzehnte gedreht. Mit vollständig entfesselten Feuerwerken wie Face/Off und Mission Impossible 2 machte er sich in den 90ern in Hollywood einen Namen. Der in Hongkong geborene Chinese ist aber schon seit den 70ern als Regisseur tätig. Und eins der härtesten Frühwerke könnt ihr ungeschnitten bestellen: Blast Heroes. Der Film ist bei Amazon gerade für 16,90 Euro auf Blu-ray verfügbar.

Ungeschnitten im Heimkino: Blast Heroes ist ein kompromissloses Action-Inferno

Hier könnt ihr die rauen Wurzeln vom Meister des Shootouts beobachten. Als Das Goldene Dreieck wird eine Region zwischen Burma, Kambodscha und Thailand bezeichnet. Der internationale Drogenhandel bezieht fast seine gesamte Opium-Menge aus diesem Gebiet. Die thailändische Regierung beschließt, den Opiumhandel von General Samton aufs härteste zu bekämpfen. Es wird eine Spezialeinheit gebildet, die sich aus furchtlosen Soldaten rekrutiert.

Viele denken nur ans Geld, aber eines haben sie gemeinsam – die Fähigkeit gnadenlos zu töten. Allerdings geraten sie selbst in das Visier des Drogenlords. Und sie sind in der Unterzahl.

Woo inszeniert die Schlacht dynamisch und blutig. Bei seiner Veröffentlichung Mitte der 80er musste der Film um 11 Minuten gekürzt werden, landete in Deutschland in den Neunzigern auf dem Index. Jetzt ist er legal und auf Blu-ray erhältlich und ab 18 Jahren freigegeben.

