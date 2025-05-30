Heute Abend bei Netflix: Bombastischer Sci-Fi-Kracher entfesselt Weltraumkrieg auf der Erde

Einen wahrhaft gigantischen Action-Kracher, der besser ist als sein Ruf, könnt ihr euch bei Netflix ansehen. Vor allem Sci-Fi-Fans kommen hier auf ihre Kosten, aber nicht nur die.

Wer als Kind mit den Transformers-Figuren gespielt und die Beast Wars-Serie geschaut hat, kommt an Transformers 7 aka Aufstieg der Bestien nicht vorbei. Der Film liefert beste Sci-Fi-Action-Unterhaltung – sogar besser als der Ruf der Reihe vermuten lässt.

Darum geht's in Transformers: Aufstieg der Bestien, dem siebten Teil der Sci-Fi-Reihe

Im Jahre 1994 bekommen es die zwei Archäolog:innen Noah (Anthony Ramos) und Elena (Dominique Fishback) mit den Transformers zu tun. Die beiden stammen aus Brooklyn in New York und werden nichtsahnend in einen Konflikt hineingezogen, der sich schon über Jahrhunderte erstreckt.

An der Seite einiger Autobots wie Optimus Prime, Bumblebee und Mirage lernen sie und wir einige Neuigkeiten über die mysteriösen Alien-Roboter aus dem All. Die Transformers lassen sich nämlich grob in drei verschiedene Spezies unterteilen: Die Maximals, die Predacons und die Terrorcons. Insbesondere mit Letzteren ist nicht zu spaßen.

Transformers 7 ist zwar nicht ganz so gut wie Transformers One, macht aber trotzdem richtig Laune

In Aufstieg der Bestien müsst ihr euch weder mit Shia LaBeouf noch mit Mark Wahlberg herumschlagen, sondern bekommt gleich zwei neue und frische Protagonist:innen. Die funktionieren tatsächlich auch sehr viel besser als ihre Vorgänger und verhalten sich einigermaßen nachvollziehbar und nicht wie Abziehbilder. So können wir mit ihnen mitfühlen, was bei den Vorgängern eigentlich nie richtig der Fall war.

Aber in erster Linie zählt natürlich die Action und hier lässt es Regisseur Steven Caple Jr. (Creed 2) selbstverständlich ordentlich krachen. Neben epischem Bombast und wilden Roboter-Prügeleien kommen vor allem Fans der Transformers: Beast Wars-Serie auf ihre Kosten. In Aufstieg der Bestien steckt unglaublich viel Fan-Service in Form von Anspielungen und bekannten Transformers.

Eine richtig große Überraschung hat die Transformers-Reihe in Form von Transformers One aus dem Hut gezaubert. Der Film setzt auf Animation und wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert. Wenn ihr eine Alternative zu Aufstieg der Bestien sucht, werdet ihr hier wahrscheinlich fündig.

Wo kann Transformers: Aufstieg der Bestien gestreamt werden?

Der Sci-Fi-Action-Mix lässt sich am einfachsten mit Netflix- oder Amazon Prime-Abo online streamen. Ansonsten könnt ihr Transformers 7 aber auch bei den üblichen VoD-Plattformen wie MagentaTV oder Apple TV leihen oder kaufen.

