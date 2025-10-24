Heute Abend bei Schlag den Star: Diese Sportlegenden treten gegeneinander an

Eine neue Ausgabe von Schlag den Star wartet auf die Fans. Diesmal treten zwei echte Sportlegenden gegeneinander an.

Bei Schlag den Star steht mal wieder ein Duell unter Sportlern an und diesmal hat ProSieben zwei waschechte Sportlegenden in die Show eingeladen. Welche beiden Ex-Profis gegeneinander antreten, erfahrt ihr hier.

Schlag den Star: Zwei Olympiasieger spielen gegeneinander

Heute erwartet Fans ein besonderes Legenden-Duell: Ex-Radprofi Jan Ullrich tritt in der Show gegen Ex-Skispringer Sven Hannawald an. Beide waren zu ihrer Zeit echte Größen in ihrem Sport.

2002 gewann Hannawald als erster Sportler die Vierschanzentournee in allen Wettbewerben bei den Olympischen Winterspielen im selben Jahr holte er Gold mit der Mannschaft und wurde als Sportler des Jahres geehrt. Zuvor wurde er Skiflug-Weltmeister. 2004 wurde bekannt, dass er am Burnout-Syndrom litt und er sich ein Jahr später nach erfolgreicher Behandlung aus dem Profisport zurückzieht. 2007 nahm er an der 5. Wok-WM in Innsbruck teil und gewann mit seinem Team. Danach versuchte er sich im Motorsport.

Sven Hannawald nahm bereits 2013 an Schlag den Star teil, trat damals aber noch gegen einen Zuschauer-Kontrahenten an und gewann. Damals wurde der Kandidat noch von Stefan Raab unterstützt.

Jan Ullrich gewann 2000 bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Straßenrennen und wurde zweimal Weltmeister im Einzelzeitfahren. 1997 gewann er die Tour de France und konnte diese insgesamt fünfmal als Zweiter beenden. Ullrich erlangte besonders großes Aufsehen wegen eines Dopingskandals, in den er verwickelt war. 2006 wurde er deshalb von der Tour de France ausgeschlossen und sein Vertrag wurde gekündigt. Ullrich beendete seine Karriere und wurde 2012 vom Internationalen Sportgerichtshof des Dopings schuldig gesprochen und all seine Erfolge seit 2005 wurden annulliert. 2023 äußerte sich Ullrich erstmals zu den Doping-Vorwürfen und bestätigte, von 1996 bis 2006 gedopt zu haben.

Wann und wo läuft Schlag den Star?

Am heutigen Samstag läuft die neue Ausgabe von Schlag den Star mit Ullrich und Hannawald live auf ProSieben und Joyn. Wer wissen möchte, welche Sportlegende sich durchsetzen kann, sollte um 20:15 Uhr einschalten.