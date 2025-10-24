"Wurde für 12.500€ verkauft": Klaas zerstört wertvolles Pokémon-Booster in seiner TV-Show – Fans sind schockiert

Klaas Heufer-Umlauf will in seiner Show Experte für alles allerlei alltägliche Probleme lösen und Produkte testen. Doch in seiner aktuellen Folge sorgte der Entertainer für eine Aktion, die Fans ziemlich schockiert hat.

Klaas Heufer-Umlauf ist von seiner Rolle in Late Night Berlin abgerückt und gibt sich aktuell in Experte für alles als Produkttester. Dabei sorgte er in der aktuellen Folge für einen kleinen Skandal: Er zerstörte ein seltenes und teures Pokémon-Booster.

Expertenschätzung von 350 Euro: Verkäufer bringt wertvolles Pokémon-Booster mit

Bei Experte für Alles vom 21. Oktober hat Klaas sich zu einer Kopie von Bares für Rares hinreißen lassen. Leute aus dem Publikum konnten dort Sachen anbieten, die "zu special für Vinted sind und zu cool für Trödel-Shows im Fernsehen".

Eine Person kam gleich mit einem besonderen Boosterpack voller Pokémon-Karten. Das Booster gehört zur "TV Animation Edition" und war aus 1999. Die Besonderheit: Es war originalverpackt und der Zustand ist mit PSA 10 "Gem Mint" auf der höchsten Stufe. Luciano, der hier in die Rolle des Experten geschlüpft ist, gibt dem Booster-Pack eine Wertschätzung von 350 Euro.



"Das ist verrückt": Klaas sorgt für offene Münder nachdem er das Pokémon-Booster zerstört hat

Klaas beäugt das Boosterpack skeptisch und fragt erstmal was das ist. Er versteht zwar, dass die Pokémon-Karten wertvoll sind, aber er ruft sicherheitshalber Kevin Teller, besser bekannt als Papaplatte, an, um sich eine Einschätzung geben zu lassen. Als der Twitch-Streamer dann im Videocall ist, reißt Klaas das Pokémon-Booster auf, um Papaplatte die Karten zu zeigen.



Anhand der Reaktionen aus dem Publikum und der offenen Münder wusste Klaas gleich, dass etwas nicht stimmt. Auch Papaplatte kann es nicht fassen: "Das ist verrückt". Aus dem Off wird Klaas erklärt, dass er gerade einen Riesenfehler begangen hat:



Klaas, du Otto! Die sind jetzt wertlos! Die musst du jetzt kaufen! Ist das dein Ernst? [...] Wie willst du denn jetzt noch verhandeln? Du hast doch alles kaputt gemacht…

Papaplatte gibt dem Recht und Klaas muss wohl oder übel dafür zahlen. Klaas gibt dem Verkäufer dann 200 Euro für das Boosterpack.

"Hör doch auf": Fans sind schockiert von Klaas' Aktion

Viele Fans in den sozialen Medien sind geschockt von Klaas' Faux-Pas. "Mein Mann hat aufgehört zu atmen", schreibt ein Fan auf Instagram. "Hör doch auf", kommentiert eine weitere Person. Ein anderer Fan gibt einen Einblick über den eigentlichen Wert des Boosterpacks:



Die Packs liegen zwischen 800€ und 1.200€. Kommt immer auf die Sprache drauf an. Dieses Jahr wurde erst eins für 12.500€ verkauft.

Einige Fans hinterfragen aber auch die Glaubwürdigkeit der Aktion, wie ein Fan beispielsweise unter dem YouTube-Video schreibt: "Das wirkt ein bisschen gestaged alles". Einige Kommentator:innen kritisieren die Leichtfertigkeit mit der Klaas das Boosterpack aufgerissen hat und hinterfragen das PSA 10-Rating. Wenn ihr euch selbst ein Urteil bilden wollt, könnt ihr hier das ganze Video schauen:

So könnt ihr Klaas' Show schauen

Experte für Alles läuft jeden Dienstag um 21:25 Uhr auf ProSieben. Auf Joyn könnt ihr alle vorigen Folgen on demand streamen.

