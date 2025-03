Heute Abend läuft ein Film im TV, bei dem man kaum glauben kann, dass er nicht von Steven Spielberg ist

Heute Abend läuft ein Science-Fiction-Abenteuer im Fernsehen, das viele für einen lupenreinen Steven Spielberg-Film halten werden. Er ist sehr spannend und auch berührend.

Steven Spielberg ist nicht nur ein Name, sondern eine eigene Marke. Filme wie E.T. - Der Außerirdische fesseln mit einem einzigartigen Mix aus berauschenden Sci-Fi-Bildern, zartem Mitgefühl und jeder Menge Nostalgie, die sich auch viele Jahre später noch in eindeutigen Hommagen von Serien wie Stranger Things finden lassen.

Heute Abend läuft ein Film im Fernsehen, bei dem man kaum glauben kann, dass die Hollywood-Ikone nicht selbst auf dem Regiestuhl saß: Der fesselnde Super 8 ist Spielberg par excellence.

TV-Tipp: Die Stven Spielberg-Hommage Super 8 hat Serien wie Stranger Things erst möglich gemacht

Super 8 dreht sich um den jungen Joe (Joel Courtney), der mit seinen Freunden einen Zombie-Film im Super 8-Format produzieren möchte. Als sie dabei an einer Bahnstation drehen, entgleist ein Zug und setzt in ihrer Heimatstadt eine finstere Macht frei.

Schaut euch hier den Trailer zu Super 8 an:

Super 8 - Trailer (Deutsch)

Super 8 hat alles, was ein Steven Spielberg-Film haben muss: Eine Gruppe junger Held:innen, verbohrte Erwachsene, tragische Familiengeflechte, ein Monster und viel Liebe fürs Kino. Das ist kein Zufall: Spielberg war immerhin Co-Produzent des Films. Auf dem Regiestuhl saß kein Geringerer als Sci-Fi-Spezialist J.J. Abrams, der darüber hinaus jeweils zwei Star Trek- und zwei Star Wars-Filme inszeniert hat.

Neben Joel Courtney sind in Super 8 unter anderem Elle Fanning (The Neon Demon), Kyle Chandler (King Kong) und Bruce Greenwood (Kingsman 2: The Golden Circle) vor der Kamera zu sehen.

Für jeden Steven Spielberg-Fan: Wann läuft Super 8 im TV?

Super 8 läuft heute Abend am 4. März 2025 um 21:45 Uhr auf ZDFneo. Die Ausstrahlung geht bis 23:25 Uhr und erfolgt ohne Werbung. Wiederholt wird der Film nicht.