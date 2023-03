Heute erstmals im TV: Angela Merkel (!) löst als Renter-Detektivin einen Mordfall und erinnert dabei an eine Krimi-Legende

Bei RTL läuft heute das TV-Event Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi. Lest hier alles über die Sendetermine, die Handlung, den Stream und die mehrteilige Buchvorlage.

Was treibt Angela Merkel nach fast zwei Kanzlerinnen-Jahrzehnten in ihrem Ruhestand? Auf Grundlage dieser Frage schrieb Bestseller-Autor David Safier (Jesus liebt mich) den Krimi-Roman Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi. Heute strahlt RTL die Verfilmung des Buches als Premiere aus. Dieser Artikel erklärt die Handlung, die Sendetermine und die Hintergründe des Films.

Wann und wo läuft Miss Merkel im TV?

Ihr könnt Miss Merkel im Free-TV bei RTL schauen oder streamen. Es gibt zunächst nur einen TV-Termin und keine Wiederholung.

RTL zeigt Miss Merkel am Dienstag um 20.15 Uhr. Die Laufzeit beträgt mit Werbung 120 Minuten Bei RTL+ ist Miss Merkel ab sofort als Stream abrufbar: Hier geht es zu RTL+ Außerdem ist Miss Merkel bereits als Blu-ray vorbestellbar

Worum geht es in Miss Merkel?

Die Alt-Kanzlerin (Katharina Thalbach) hat sich in Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi zur Rente mit ihrem Mann Joachim und ihrem Mops Helmut in eine kleine Stadt in der Uckermark zurückgezogen, fernab vom Trubel des Berliner Regierungsviertels. Doch das beschauliche Landleben wird ihr schon bald langweilig, zu sehr sehnt sie sich nach neuen Herausforderungen. Als Freiherr Philip von Baugenwitz ermordet in seinem von innen abgeschlossenen Schlossverlies aufgefunden wird, kehren ihre Lebensgeister zurück. Während die Polizei einen Selbstmord vermutet, beginnt Miss Merkel zu ermitteln.

Bereits der Titel erinnert an den Krimi-Klassiker Miss Marple von Agatha Christie, die Reihe wurde mehrfach verfilmt. David Safier dürfte sich aber auch viel beim Charme von rüstigen Rentner-Krimis wie Mord ist ihr Hobby bedient haben. (Hier geht es zur kompletten Besetzung von Miss Merkel)

Was ist die Buchvorlage von Miss Merkel?

Die Buchvorlage für den Film erschien im Jahr 2021. Bereits ein Jahr später veröffentlichte Safier die Fortsetzung Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof . Ob RTL auch Teil 2 verfilmen wird, hängt vom Erfolg ab. In der Roman-Reihe heißt der Hund von Angela Merkel übrigens nicht Helmut, sondern Putin.

Deutsche Event-Serie: Ist Der Schwarm ein Millionengrab oder besser als sein Ruf?

Die ZDF-Produktion Der Schwarm hat rund 40 Millionen Euro verschlungen. Begleitet wurde die Veröffentlichung aber von viel Kritik. Sogar Bestseller-Autor Frank Schätzing holte gegen die Serie aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen wir deshalb über die Qualitäten der Serie. Werden hier Millionen Euro verpulvert oder kann Der Schwarm mit der großen Konkurrenz aus Hollywood mithalten? Außerdem spekulieren wir im Spoiler-Teil, ob das Finale eine 2. Staffel vorbereitet.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.