Heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Bombast mit epischer Alien-Invasion im Doppelpack

Ihr steht auf Science-Fiction, epischen Bombast und Aliens? Dann könnt ihr heute Abend einen vierstündigen TV-Marathon hinlegen, der beides en masse bietet.

Alien-Invasionen gibt es viele, aber viele funktionieren nach Schema F. Attraction und Attraction 2 fühlen sich aber allein deshalb schon anders als das übliche Hollywood-Spektakel an, weil sie in Russland spielen und auch dort gedreht wurden. Ihr könnt euch beide Teile heute hintereinander im TV ansehen.

Heute im TV: Worum geht's in Attraction und Attraction 2 - Invasion?

Der Titel mag etwas irreführend wirken, aber im Original heißt Attraction übersetzt so viel wie Erdanziehungskraft. Genau die wirkt offenbar sehr stark auf die Aliens, die uns in den beiden Filmen einen Besuch abstatten. Im ersten Teil stürzt zunächst ein fremdes Raumschiff über Moskau ab und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen.

In Attraction 2 - Invasion liegen die Ereignisse aus dem ersten Teil bereits drei Jahre in der Vergangenheit, aber dieses Mal droht eine neue Alien-Invasion, die mit einer äußerst unnatürlich wirkenden Mega-Flut in Zusammenhang zu stehen scheint. Zusätzlich dreht sich die Geschichte um eine menschliche Frau, die eine Romanze mit einem Außerirdischen pflegt.

Attraction 2: Invasion - Trailer (Deutsch) HD

Die beiden Attraction-Filme aus Russland bieten relativ unverbrauchte Storys und gute Effekte

Attraction und Attraction 2 - Invasion setzen zwar grob auf dasselbe Spektakel, wie es auch viele westliche Sci-Fi-Bombast-Produktionen tun. Aber gleichzeitig verpassen Regisseur Fedor Bondarchuk, Alexander Petrov und Oleg Menshikov dem Ganzen auch eine willkommene eigene Note.

Neben Teenager-Eskapaden, überraschenden Story-Wendungen und rustikalem Charme begeistert die Doppelpackung Alien-Invasion vor allem mit den beeindruckenden Bildern. Wenn das Raumschiff in Moskau abstürzt, sieht das gleichermaßen cool wie beängstigend aus und die CGI-Effekte wirken in keiner Sekunde billig.

Stream oder TV: Wann und wo laufen Attraction und Attraction 2?

Auf RTL 2 könnt ihr euch Attraction und Attraction 2 am heutigen 19. Januar 2024 direkt hintereinander anschauen, und zwar ab 22:10 Uhr. Attraction 2 startet um 00:45 Uhr, ab 3.00 Uhr wird die Wiederholung von Teil 1 ausgestrahlt.

Wie fast immer könnt ihr die beiden Filme aber auch online leihen oder kaufen, um sie zu streamen. Das geht bei Amazon, Apple TV, Maxdome und Magenta TV. Attraction 2 steht auch noch bei Google Play zur Verfügung.



