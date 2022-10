Heute im TV: Avengers 4 hält sich eine Rückkehr von Chris Evans als Captain America perfekt offen

Auf Sat. 1 läuft heute Avengers: Endgame. Der MCU-Film markiert den Abschied für Chris Evans als Captain America, hält aber trotzdem die ideale Hintertür für eine Rückkehr offen.

Mit Avengers 4: Endgame hat das MCU seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der Kampf gegen den mächtigen Thanos geht hier nach dem niederschmetternden Cliffhanger aus Avengers 3: Infinity War spektakulär zu Ende. Marvel-Fans bekommen mit Endgame außerdem tragische Tode und herzzerreißende Abschiede geboten.

Dazu zählt auch das Ende der Geschichte rund um Chris Evans als Captain America. Um 20:15 Uhr strahlt Sat. 1 heute Avengers 4 aus, der sich trotzdem eine mögliche Rückkehr des Superhelden offen hält.

Avengers 4 baut Hintertür für mögliche Captain America-Rückkehr von Chris Evans ein

In dem MCU-Blockbuster ist es dem Team durch Zeitreisen gelungen, Thanos' Plan umzukehren und den Bösewicht zu bezwingen. Am Ende entschließt sich Steve Rogers aka Captain America dazu, noch ein wenig länger in der Vergangenheit zu bleiben, um mehr Zeit mit seiner großen Liebe Peggy zu verbringen.

Eigentlich tritt der Superheld im Finale von Avengers: Endgame aber noch eine Mission an. Um die Entstehung neuer paralleler Zeitlinien zu verhindern, macht es sich Steve zur Aufgabe, die Infinity-Steine wieder in der Vergangenheit zu ihren jeweiligen Plätzen zurückzubringen. Damit lässt sich der Marvel-Film noch eine Hintertür offen, um Chris Evans als Captain America in Zukunft vielleicht doch nochmal auftreten zu lassen.

Die Geschichte des Stars als Captain America gilt nach Avengers 4 trotzdem als abgeschlossen. In der MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier wurde Anthony Mackie als Sam Wilson aka Falcon endgültig zum neuen Captain America gekürt. Der nächste Solofilm mit ihm ist auch schon in Arbeit.

Abschiede müssen aber gerade im MCU nicht für immer sein. Wer weiß, ob Chris Evans in naher Zukunft nicht doch nochmal Lust auf einen Auftritt in seiner Marvel-Paraderolle hat? Avengers 4: Endgame hat ihm auf jeden Fall die ideale Hintertür dafür offen gehalten.

