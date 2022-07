MCU Phase 5 enthüllt: Captain America 4-Titel steht fest, neue Daredevil-Serie kommt und noch viel mehr

Bei der Comic-Con hat Marvel Boss Kevin Feige den Plan für Phase 5 des MCU bekannt gegeben. Darunter: Captain America 4, eine neue Daredevil-Serie, Blade und mehr.

Phase 4 des Marvel Cinematic Universe endet nach Black Panther 2 und der She-Hulk-Serie. Das hat Kevin Feige beim Marvel Studios Panel auf der Comic-Con in San Diego bekanntgegeben.

Danach stellte der Chef von Marvel Studios den Plan für Phase 5 des MCU vor, die mit Ant-Man 3 im Februar 2023 beginnt. Während des Panels wurde der offizielle Titel von Captain America 4 enthüllt sowie eine eigene Daredevil-Serie mit Charlie Cox bestätigt. Jetzt stehen zudem die Kinostarts von Blade und Thunderbolts fest. Schaut euch die Pläne frisch von der Comic-Con hier an.

Die neue Phase 5 des MCU sieht so aus:

Demnach lautet der Titel von Captain America 4 mit Anthony Mackie "Captain America: The New World Order".

Für die neue Daredevil-Serie spielen Charlie Cox und Vincent D'Onofrio noch einmal ihre Rollen aus der bekannten Netflix-Serie. Daredevil: Born Again kommt im Frühling nächsten Jahres zu Disney+ und wird aus 18 Episoden bestehen.

Der erste Film von Phase 6 steht auch schon fest: Fantastic Four kommt am 8. November 2024 in die Kinos.

