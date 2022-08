Heute im TV: Der John Wick-Film, in dem Keanu Reeves die meisten Gegner killt

Keanu Reeves bringt in den drei John Wick-Filmen so einige Gegner zur Strecke, aber im keinem der Actionfilme so viele wie in diesem.

Am Anfang von John Wick steht ein ermordetes Hundebaby und am Ende der bisher dreiteiligen Actionfilm-Reihe Hunderte niedergemähte Gegner. Doch in welchem der drei Filme mit Keanu Reeves macht der tierliebende Auftragskiller am meisten Leute platt? Die Antwort lautet John Wick: Kapitel 2. Wie hoch die Body Count in den einzelnen Teilen der Actionfilme ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Body Count in John Wick: So viele Leute werden in Teil 1, 2 und 3 gekillt

In John Wick: Kapitel 2 will der Killer nach den Ereignissen des ersten Films seine Ruhe haben, aber der Mafioso Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio) fordert bei Wick eine Blutschuld ein – und macht Druck, in dem er Johns Haus in die Luft jagt. Reeves' Held reist nach Italien, um den gewünschten Auftrag zu erfüllen. Damit geht das Actionfest aber erst richtig los. Denn bei seiner Rückkehr nach New York heften sich zig Killer an seine Fersen.

Dieser Handlung verdankt John Wick 2 die größte Body Count der Reihe. Selbst John Wick: Kapitel 3 toppt das nicht.

Die Body Count der John Wick-Filme vom niedrigsten bis zum höchsten

John Wick (2014) - 77 Kills



John Wick: Kapitel 3 (2019) - 85 Kills



John Wick: Kapitel 2 (2017) - 128 Kills

Laut Visu schießt Wick in Teil 2 übrigens am ungenausten, zumindest im Durchschnitt. So treffen im zweiten Abenteuer "nur" 80% seiner Schüsse ihr Ziel, während es im Film danach bereits 88% sind.



Die Reihe geht mit John Wick 4 weiter

Am 23. März 2023 kehrt Keanu Reeves in seiner tödlichsten Rolle zurück. Dann startet Kapitel 4 in den deutschen Kinos.



Alle weiteren Infos zu John Wick 4: Trailer, Besetzung und Handlung

