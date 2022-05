John Wick 4 mit Keanu Reeves: 2 Action-Götter in der Besetzung und weitere Infos zum Killer-Spektakel

Keanu Reeves kehrt nächstes Jahr im Actionfilm-Sequel John Wick 4 zurück. Alles, was über Besetzung, Kinostart, Handlung und mehr bekannt ist, erfahrt ihr hier.

In einem Parallel-Universum lief John Wick: Kapitel 4 bereits im Mai 2021 in den Kinos. Hier bei uns müssen wir auf Grund pandemischer Umstände aber noch eine Weile warten. Bis dahin sammeln wir für euch alle wichtigen Infos über die Fortsetzung mit Keanu Reeves. Denn in der Besetzung von John Wick 4 warten mindestens zwei Ikonen des Actionfilms und die Handlung könnte den ein oder anderen Schlussstrich ziehen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Er bietet Infos zu: Besetzung, Trailer, Handlung, Kinostart und zur Zukunft der John Wick-Reihe.

Wann kommt der 4. Teil von John Wick in Deutschland ins Kino?

Wegen der Coronavirus-Pandemie begann der Dreh zwar viel später als geplant. Fest steht aber der Kinostart von John Wick 4. Am 23. März 2023 ist es so weit.

Gibt es einen Trailer für das Keanu Reeves-Sequel?

Bisher gibt es noch keinen Trailer für John Wick: Kapitel 4, aber immerhin einen Ankündigungs-Spot:

John Wick: Kapitel 4 - Announcement-Video (English)

Bei der CinemaCon wurde im April zudem erstes Promo-Material mit Keanu Reeves gesichtet.

Was passiert in John Wick 4: Die Handlung des Actionfilms

Gefühlt gibt es schon seit Jahren Informationen über das Action-Sequel, wenn es um konkrete Infos zur Handlung geht, tappen wir aber im Dunkeln. Folgendes ist wahrscheinlich:

John Wick 4 dürfte an das Ende von Teil 3 anschließen. Darin wurde der tierliebende Auftragskiller von Continental-Besitzer Winston (Ian McShane) verwundet zurückgelassen. Daraufhin wurde er zum Bowery King (Laurence Fishburne) geschafft. Teil 4 könnte sich nun um eine Abrechnung mit dem High Table drehen, dem Vorstand der 12 Bosse des Organisierten Verbrechens. Ob Wick und der Bowery King dafür gemeinsame Sache machen?



Es geht in John Wick 4 um einen Abschluss – aber wovon?

In einem Interview mit Collider hat Regisseur Chad Stahelski die Verbindung des neuen Films zu den vorangegangenen Teilen so beschrieben:

Kapitel 4 ist eine gute Weiterführung der drei bisherigen Filme und es hat eine Art Abschluss, was super ist. Wir führen eine große Zahl neuer Figuren ein, die viel über den John Wick aus der Vergangenheit und natürlich den der Gegenwart zu sagen haben. Ich denke, es geht um Bruderschaft, um Hoffnung.

Außerdem verspricht der Regisseur von allen bisherigen John Wick-Filmen "einen guten Abschluss für einen emotionalen Handlungsstrang, den wir bereits hatten." Was genau damit gemeint ist, wissen wir nicht. Teil 4 könnte sich mit den Konsequenzen von Winstons Verrat beschäftigen und/oder der finalen Auseinandersetzung mit dem High Table.

Fest steht, dass John Wick wieder weltweit in Aktion treten wird. Zu den Drehorten gehören nämlich Deutschland, Japan, Frankreich und Johns Heimat New York City.

Der Cast von John Wick: Kapitel 4

Neben Keanu Reeves kehren alte Bekannte wie Laurence Fishburne und Ian McShane zurück. Für besonderes Aufsehen in der Besetzung von John Wick 4 müssen bei Actionfans aber zwei Namen sorgen: Hongkong-Legende Donnie Yen und DTV-Actiongott Scott Adkins. Damit haben wir zumindest auf dem Papier eine schöne Action-Reunion vor uns, denn die beiden standen sich schon mal im Martial Arts-Film Ip Man 4: The Finale gegenüber.

Schaut euch hier die Liste der bestätigten Stars an:

John Wick 5: Was kommt nach dem 4. Teil mit Keanu Reeves?

Chad Stahelski spricht zwar im Interview von Abschlüssen. Ein schnelles Ende der John Wick-Filme bleibt aber unwahrscheinlich. Ursprünglich sollte John Wick 4 nämlich zeitgleich mit Teil 5 gedreht werden. Nur das Coronavirus und Keanu Reeves' Terminkalender kamen diesem Plan in die Quere.

Darüber hinaus wird an der Spin-off-Serie Ballerina gearbeitet, für die Bond-Star Ana de Armas im Gespräch ist.

