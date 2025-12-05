Heute im TV: Dieser Oscar-Gewinner ist ein Sci-Fi-Spektakel, wie ihr es noch nie gesehen habt

Im TV läuft heute ein echter Ausnahmefilm. Ihr solltet euch den Sci-Fi-Streifen auf keinen Fall entgehen lassen, denn er ist wirklich abgefahren.

Die Multiversums-Theorie hat viele Fans unter Filmschaffenden. Aber mit ein paar wenigen Ausnahmen wie Doctor Strange 2 oder Across the Spider-Verse setzen die meisten Filme das Ganze nicht konsequent um. Vorhang auf für Everything Everywhere All at Once, bei dem das nicht der Fall ist – ganz im Gegenteil. Der extrem abgedrehte Sci-Fi-Actionfilm wird am 6. Dezember 2025 um 23:40 Uhr auf ARD ausgestrahlt. Wenn euch das zu spät ist, könnt ihr Everything Everywhere All at Once bei Skys WOW im Abo streamen.

Darum geht's in dem Sci-Fi-Film Everything Everywhere All at Once

Der Name ist Programm. Hier passiert wirklich so viel auf einmal, dass ihr nur so mit den Ohren schlackern werdet. Aber eines nach dem anderen: Michelle Yeoh brilliert in Everything Everywhere All at Once als Evelyn Wang, die in den USA lebt und einen Waschsalon betreibt. Sie muss sich allerdings mit ihrer Tochter, ihrem Ehemann und auch noch mit der Steuererklärung herumschlagen.

Plötzlich wird ihr eröffnet, dass sie dazu bestimmt ist, die Welt zu retten. Oder besser gesagt das ganze Multiversum, weil sie die einzige Person ist, die dazu in der Lage sein soll. Das fällt ihr natürlich erst einmal schwer zu glauben, aber innerhalb kürzester Zeit wird sie in einen wilden Strudel aus Paralleluniversen, Bedrohungen, neu gewonnenen Fähigkeiten und nicht zuletzt zwischenmenschlichen Beziehungen gezogen.

Everything Everywhere All at Once war der beste Film 2022 und hat völlig zu Recht 7 Oscars gewonnen

Bei den Oscars 2023 wurde Everything Everywhere All at Once mit insgesamt elf Nominierungen bedacht und konnte sieben davon gewinnen: Für den Besten Film, Regie, Hauptdarstellerin, Nebendarsteller, Nebendarstellerin, Originaldrehbuch und Schnitt. Aber auch wir haben den wahnwitzigen Mix aus Sci-Fi-Drama und Actionkomödie in unserer großen Top 25 der besten Filme des Jahres 2022 auf Platz eins gewürdigt.

Falls euch das immer noch nicht überzeugt hat: Ihr bekommt es hier mit einem Film zu tun, der wirklich einzigartig ist, vor genialen Ideen nur so strotzt, die ganz großen Themen und Probleme anpackt und sich dabei aber trotzdem selbst nicht zu ernst nimmt. Wer keine Angst vor Reizüberflutung, Selbstironie und einem wunderschön emotionalen Finale hat, darf sich dieses absolute Ausnahme-Meisterwerk nicht entgehen lassen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2024 auf Moviepilot erschienen.