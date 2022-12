Die besten Filme 2022: Das ist die Top 25 des Jahres

Welche sind die besten Filme des Jahres 2022? Die Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS haben gewählt. Mit in der Top 25 sind The Batman, Top Gun: Maverick und viele mehr.

Das Jahr ist rum, das kann nur eines bedeuten: Es ist an der Zeit, Listen fertig zu stellen. Zum dritten Mal wählen die Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS die besten Filme des Jahres. Dieses Jahr dürfte der Siegerfilm vor allem jene überraschen, die sich vorwiegend in Multiplexen oder bei Netflix aufhalten. Diese Top 25 der besten Filme 2022 ist jedoch weniger ein Wettbewerb, sondern vielmehr eine Schatzkarte. Hier könnt ihr nämlich zahlreiche Geheimtipps entdecken, die euer Leben bereichern werden.

Wie entstand die Top 25 der besten Filme 2022?

Die Wahl fand folgendermaßen statt:

Jedes Redaktionsmitglied von Moviepilot und FILMSTARTS hat eine Liste mit den 10 besten Filmen des Jahres abgegeben.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und heraus kam die Top 25.

Voraussetzung für die Filme waren Kino-, DVD-, TV- oder Streaming-Premieren zwischen dem 01.01.2022 und dem 31.12.2022.

Insgesamt wurden 82 verschiedene Filme eingereicht. Beim Kampf um Platz 1 der besten Filme war es relativ eindeutig, dafür belief sich der Unterschied im hinteren Teil der Top 5 zum Teil nur auf wenige Punkte oder Nennungen.

Aber genug der Vorrede. Es folgt die Liste der besten Filme des Jahres – mit Links und Hinweisen, wo ihr sie streamen könnt.

Die besten Filme 2022 - Platz 25: Pinocchio und X

X - Trailer (Deutsch) HD

Auf Platz 25 herrscht Gleichstand. Auf der einen Seite steht mit X der neue Horrorfilm von Ti West (The Innkeepers) über einen Pornodreh im Texas Chainsaw Massacre-Setting, der Meisterregisseur Martin Scorsese um den Schlaf brachte.

Auf der anderen Seite steht der düstere Guillermo del Toros Pinocchio, mit dem Netflix das Jahr ausklingen lässt. Beide wurden von der Kritik gefeiert und eroberten auch die Herzen der Moviepilot- und FILMSTARTS-Redaktionen.

Pinocchio streamt bei Netflix, X ist zum Kaufen und Leihen bei Amazon * und anderen Anbietern erhältlich

Die besten Filme 2022 - Platz 24: Fresh

Fresh - Trailer (Deutsch) HD

In ihrem Spielfilmdebüt Fresh erzählt Mimi Cave von einem folgenschweren Date zwischen Daisy Edgar-Jones und Sebastian Stan, das sich als "überraschend stilsicherer Mix aus beklemmender Anspannung und schwarzhumorigen Spitzen" herausstellt. Dabei spielt der als Bucky Barnes bekannte Sebastian Stan seine bislang verstörendste Rolle.

Fresh streamt bei Disney+ *

Die besten Filme 2022 - Platz 23: Aftersun

Aftersun - Trailer (Deutsche UT) HD

Im britischen Drama Aftersun von Charlotte Wells erinnert sich eine junge Frau an einen Urlaub zurück, den sie als Kind mit ihrem Vater verbrachte. Diese lückenhafte schönste Kindheitserinnerung kurz vor dem Erwachsenwerden füllt den Film aus, der mit Paul Mescal und Frankie Corio als Vater-Tochter-Gespann beeindruckend gespielt wird.

Aftersun läuft in den deutschen Kinos

Die besten Filme 2022 - Platz 22: Athena

Athena - Trailer (Deutsche UT) HD

Bei den Filmfestspielen in Cannes ließ der Häuserkampf Athena mit seiner Auftaktsequenz das Publikum hörbar nach Luft schnappen. So schreibt Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig: "Romain Gavras kann Wut so visuell überwältigend inszenieren wie kaum ein anderer Filmemacher und liefert mit Athena nicht nur den Hass der Generation Netflix ab, sondern auch die atemberaubendsten 11 Filmminuten der letzten Jahre."

Athena streamt bei Netflix

Die besten Filme 2022 - Platz 21: Rot

Rot - Trailer (Deutsch) HD

Wer würde sich nicht gern in einen unglaublich flauschigen roten Panda verwandeln? Wie unpraktisch das sein kann, lernen wir im vergnüglichen und vielschichtigen Pixar-Animationsfilm Rot. Der punktet mit seinen haarigen Schauwerten und wächst einem mit seiner vor Energie sprudelnden Heldin ans Herz. Die präzise Zeichnung ihres Milieus und die Nostalgie der frühen Boyband-2000er schadet ebenfalls nicht.

Die besten Filme 2022 - Platz 20: Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen

Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen - Trailer (Deutsche UT) HD

Der georgische Geheimtipp Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? treffen sich zwei Menschen durch einen Zufall und die Liebe auf den ersten Blick ist ganz nah. Doch ein Fluch funkt ihrem Wiedersehen dazwischen. Der wundersame Film, der nebenbei Lionel Messis Weltmeistertitel voraussagte, bezirzt mit seiner sommerlich-romantischen Atmosphäre und hauchfeinen Machart.

Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen erscheint am 30. Dezember im Heimkino *

Die besten Filme 2022 - Platz 19: Triangle of Sadness

Triangle of Sadness - Trailer (Deutsch) HD

Die Gesellschaftssatire Triangle of Sadness wurde dieses Jahr mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet. Für mehr Aufsehen als der Preis sorgte allerdings eine Sequenz, die zu den lustigsten des Jahres gehört. Das hervorragende Ensemble um Woody Harrelson, Harris Dickinson, Iris Berben und Sunnyi Melles landet in dem Film auf einem Kreuzfahrtschiff für Bonzen, das in Seenot gerät. Und das sorgt für gereizte Mägen und Klassenkonflikte.

Triangle of Sadness läuft im Kino und kommt im März auf DVD und Blu-ray *.

Die besten Filme 2022 - Platz 18: Beyond the Infinite Two Minutes

Beyond the Infinite Two Minutes - Trailer (English Subs) HD

Moviepilot-Redakteur Max Wieseler fasst den japanischen Science-Fiction-Film so zusammen: "Beyond the Infinite Minutes formt in gerade mal 70 Minuten (die sogar ein Making-of im Abspann beinhalten) ein genial durchdachtes und sich exponentiell verschachtelndes Puzzle."

Beyond the Infinite Two Minutes streamt bei Amazon Prime Video *

Die besten Filme 2022 - Platz 17: The Northman

The Northman - Trailer (Deutsch) HD

Robert Eggers (The Witch, Der Leuchtturm) arbeitete mit seinem bislang größten Budget in der Wikinger-Saga The Northman mit Alexander Skarsgård und Anya Taylor-Joy. Trotzdem fühlt sich der höllische Trip in den hohen Norden ganz und gar wie ein Film des Regisseurs an: Stilsicher, kompromisslos und mit so viel Sinn für Atmosphäre, dass man damit 100 andere Filme füllen könnte.



The Northman ist bei Amazon * erhältlich

Die besten Filme 2022 - Platz 16: Memoria

Memoria - Trailer (Deutsche UT) HD

"Mit Memoria hat der thailändische Regisseur Apichatpong Weerasethakul einen faszinierenden Film geschaffen, der uns in ruhigen Aufnahmen verborgene Geheimnisse erkunden lässt. Gemeinsam mit Tilda Swinton begeben wir uns auf eine Reise nach Kolumbien, bei der Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart in schlichten, aber nicht weniger rätselhafte und einnehmenden Bildern verschwimmen", schreibt Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf über den Film.



Memoria streamt bei Mubi *

Die besten Filme 2022 - Platz 15: The Card Counter

The Card Counter - Trailer (Deutsch) HD

Paul Schraders Thriller The Card Counter mit Oscar Isaac "ist wie langsam dahinrollender Donner: Bisweilen gemächlich, dann überraschend explosiv und am Ende mit einer gewaltigen Entladung. Wer sich auf seine düstere Atmosphäre einlässt, wird einen der derzeit besten Filme erleben", schreibt Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig.

The Card Counter streamt bei Amazon Prime Video*

Die besten Filme 2022 - Platz 14: The Menu

The Menu - Trailer (Deutsch) HD

The Menu mit Chefkoch Ralph Fiennes und Gast Anya Taylor-Joy sorgt als kurzweilige und pfiffig geschriebene Horrorkomödie für Unterhaltung und ist laut Social Media-Redakteurin Melanie Schöppe "wirklich mal wieder ein Film, bei dem ich an die Leinwand gefesselt war und ungern pausiert hätte, um auf Toilette zu gehen oder mein Handy aus der Tasche zu ziehen ... Mein Getränk war am Ende des Films noch halb voll und das Popcorn vernaschte eher meine Begleitung."

The Menu läuft im Kino

Die besten Filme 2022 - Platz 13: Blond

Blond - Trailer (Deutsch) HD

Im Meer der eintönigen Biopic-Ware bildet Blond mit Ana de Armas als Filmikone Marilyn Monroe einen Leuchtturm. Egal wie man zu dem kontrovers empfangenen 165-Minüter steht, "Blond ist alles außer einschläfernd. Der Monroe-Film schaut sich in seinen fast 165 Minuten wie ein Streifzug durch traumatisierende Erlebnisse, der im Delirium aus Beruhigungsmitteln und Alkohol erinnert wird."

Blond streamt bei Netflix

Die besten Filme 2022 - Platz 12: Scream 5

Scream - Trailer (Deutsch) HD

Der fünfte Scream-Film und erste, der ohne die verstorbene Horrorlegende Wes Craven auskommen muss, ist "als klassischer Slasher mit viel Spannung und Härte sowie intelligente Erweiterung der typischen Meta-Einfälle einer der besten Horrorfilme des Jahres", schreibt Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott in seiner Empfehlung von Scream 5.

Scream 5 streamt bei Sky Ticket aka WOW *

Die besten Filme 2022 - Platz 10: Spencer und The Innocents

The Innocents - Trailer (Deutsch) HD

Sidney Schering aus dem FILMSTARTS-Team begründet folgendermaßen, warum Spencer bei ihm Platz 1 erhielt:

"Wie die Königin der Herzen wirklich war? Wer weiß... Aber so wie Kristen Stewart die britische Prinzessin und mitreißend liebenswürdige Mutter Diana in Pablo Larraíns Biopic spielt, will und werde ich sie nicht vergessen…"



In einer ganz anderen Genre-Ecke bewegt sich der skandinavische Horrorfilm The Innocents, in dem ein paar Kinder übernatürliche Kräfte an sich entdecken – mit markerschütternden Konsequenzen. Der Film, der getrost als "Michael Hanekes The New Mutants" beschrieben werden kann, zählt zu den außergewöhnlichsten Superheldenfilmen der letzte Jahre.

The Innocents streamt bei Amazon Prime Video * und Spencer ebenfalls *

Die besten Filme 2022 - Platz 9: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Glass Onion: A Knives Out Mystery - Trailer (Deutsch) HD

Das zweite Abenteuer von Meisterdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) führt ihn zu einer schrägen Geburtstagsparty eines Superreichen (Edward Norton) und natürlich gehört zu deren Höhepunkt ein Mord. Die Fortsetzung von Rian Johnsons Knives Out wird verspielter, ehrgeiziger und um ein Vielfaches lustiger erzählt als der Vorgänger und wartet wieder einmal mit einem Top-Cast auf. Keiner aber hat so viel Spaß an dem Griechenland-Trip wie Daniel Craig, der nach Jahren im Bond-Korsett entzückend unbedarft aufspielt.

Glass Onion streamt bei Netflix

Die besten Filme 2022 - Platz 8: Der schlimmste Mensch der Welt

Der Schlimmste Mensch der Welt - Trailer (Deutsch) HD

Kaum einer bannt die Melancholie der Quarterlife-Crisis so präzise auf die Leinwand wie der Norweger Joachim Trier. Das gilt auch für den oscarnominierten Der schlimmste Mensch der Welt, in dem eine Studentin von Job zu Job und Beziehung zu Beziehung driftet. FILMSTARTS-Autor Oliver Kube schreibt:

"Die sympathischste, menschlichste Filmfigur, der ich in den letzten Jahren begegnet bin. Renate Reinsve lässt sie auf der Leinwand absolut glaub- und liebenswürdig lebendig werden."



Der schlimmste Mensch der Welt ist bei Amazon * zum Kaufen und Leihen erhältlich

Die besten Filme 2022 - Platz 7: RRR

RRR - Trailer (English) HD

Es gibt eine handvoll Regisseure, die derzeit so virtuos mit Computer-Effekten umgehen können wie S.S. Rajamouli. Das bewies der indische Regisseur dieses Jahr mit seinem neusten Film RRR. Der Blockbuster schickt zwei ungleiche Männer in den Kampf gegen die britische Kolonialmacht, unterstützt von Tigern, Feuerwällen, fliegenden Motorrädern und der cartoonhaften Gelenkigkeit ihrer Körper. Mehr Gefühl, mehr Unterhaltung, mehr Homoerotik, mehr Action – sprich: mehr Blockbuster – gab es dieses Jahr in keinem anderen Film.

RRR streamt bei Netflix

Die besten Filme 2022 - Platz 6: Bones and All

Bones and All - Trailer (Deutsch) HD

Der Kannibalenfilm Bones and All vereint Timothée Chalamet wieder mit seinem Call Me by Your Name-Regisseur Luca Guadagnino. "Wer bis zum Schluss durchhält, wird nicht nur seinen Mageninhalt verfluchen, sondern ziemlich wahrscheinlich ein bisschen weinen. Denn Bones and All ist zwar Horror, Blut und Serienkiller-Roadtrip auf der einen Seite. Auf der anderen aber auch eine fast unmöglich erscheinende Liebesgeschichte, die nicht nur in den Magen, sondern auch ins Herz trifft.", schreibt Lisa Ludwig in ihrer Empfehlung zum Kinostart.

Bones and All läuft im Kino

Die besten Filme 2022 - Platz 5: Licorice Pizza

Licorice Pizza - Trailer (Deutsch) HD

"Paul Thomas Anderson hat einen mitreißende Coming-of-Age-Film geschaffen, die hingebungsvoll mit dem Zeitgeist der 1970er Jahre spielt, sowohl auf inhaltlicher als auch visueller und tonaler Ebene", schreibt Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf über Licorice Pizza. In dem autobiografisch angehauchten Film verliebt sich der 15-jährige Ex-Kinder-Schauspieler Gary (Cooper Hoffman) in die zehn Jahre ältere Alana (Alana Haim).

Licorice Pizza streamt bei WOW *

Die besten Filme 2022 - Platz 4: Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Top Gun: Maverick mit Tom Cruise st ein "wilder Ritt durch die Lüfte", den Regisseur "Joseph Kosinski als Tanz der Mensch-Maschinen inszeniert, der immer dann am schönsten ist, wenn zwei Flugzeuge (Freund oder Feind) einander finden. Dann erklimmen sie zusammen die steilsten Höhen oder stürzen in Todesspiralen dem Boden entgegen und das mit einem orgasmischen Krach, wann immer sie die Schallmauer durchbrechen." Für viele ist das Flieger-Sequel deshalb der beste Actionfilm des Jahres.

Top Gun: Maverick ist zum Kaufen und Leihen bei Amazon * erhältlich

Die besten Filme 2022 - Platz 3: The Batman

The Batman - Trailer 3 (Deutsch) HD

Robert Pattinson spielt "den besten Batman aller Zeiten" in der düsteren Comic-Verfilmung von Matt Reeves, die Gotham nach den Nolan- und Snyder-Filmen wieder als ungentrifizierbaren Moloch versteht. The Batman bewegt sich in der Tradition von Serienkiller-Filmen wie Sieben und Zodiac und das betrifft auch das kompromisslos zähe Erzähltempo des Films, der dem Fledermausmann unbeirrt in die Sackgassen der Ermittlungen verfolgt. Trotz alledem quillt der Superheldenfilm über vor unvergesslichen Momenten, darunter der erste Mord des Riddlers und die verregente Verfolgungsjagd mit dem Pinguin.



The Batman streamt bei WOW *

Die besten Filme 2022 - Platz 2: Nope

Nope - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als eine "rätselhafte, witzige, visuell beeindruckende Blockbuster-Singularität" beschreibt Moviepilot-Redakteur Hendrik Busch den neuen Film von Get Out-Regisseur Jordan Peele. "Mit Anleihen an den Invasions-Terror von Steven Spielbergs Krieg der Welten und die Tier-Horror-Bedrohung aus Der weiße Hai ist Nope ein spektakulärer Genre-Mix. Daneben erzählt Jordan Peele mit seinem Film auch clever vom Reiz des Spektakels an sich und die gefährlichen Abgründe, die darin lauern", fasst Kollege Patrick Reinbott zusammen.

Nope ist als Kauf- und Leihversion bei Amazon * verfügbar

Die besten Filme 2022 - Platz 1: Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All At Once - Trailer (Deutsch) HD

Everything Everywhere All at Once ist dieses Jahr einer von nur zwei Filmen, die bei mehreren Mitgliedern der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS auf der 1 landen (5-mal, um genau zu sein). Der Genre-Mix mit Filmgöttin Michelle Yeoh kam bereits im April ins Kino, aber setzte sich seitdem fest in den Köpfen des Publikums.

Das liegt sicherlich an seiner spritzigen, fantasievollen Gestaltung, dem originellen Einsatz von Multiversen und natürlich den Hot-Dog-Fingern. Es dürfte aber auch daran liegen, dass die Dan Kwan und Daniel Scheinert hier im Wesentlichen eine vielschichtige Familiengeschichte über migrantische Erfahrungen, Entfremdung und Depressionen erzählen. Und dann ist natürlich noch die Hauptdarstellerin:



"Es ist in großen Teilen Michelle Yeoh zu verdanken, dass das kreative Feuerwerk von Everything Everywhere All at Once nach der 60-Minuten-Marke noch nicht ermattet. Sie hält den Film trotz der sekündlichen Genre-, Stimmungs-, und Universen-Wechsel beisammen, indem sie federleicht zwischen großen Genre-Gesten und emotionaler Feinarbeit tänzelt." (Mehr zum Film)



Everything Everywhere All at Once ist zum Leihen und Kaufen bei Amazon * erhältlich

