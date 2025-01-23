Heute läuft ein Mega-Blockbuster im TV: Der Höhepunkt eines gescheiterten Universums

Dieser Superhelden-Film hätte der Beginn einer MCU-Alternative werden können, blieb dann aber eines der spärlich gesäten Highlights. Heute läuft er im Free-TV.

Der Allmachts-Status des Marvel Cinematic Universe ist in den letzten Jahren gebröckelt, aber echte Alternativen dazu gibt es immer noch nicht. Mit Venom hätte eine aus der Taufe gehoben werden können und der Film weiß durchaus zu begeistern. Davon könnt ihr euch heute selbst im TV überzeugen.

ProSieben strahlt Venom am 11. September 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Film mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Was passiert in Venom mit Tom Hardy, unserem heutigen TV-Tipp?

Ein skrupelloser Wissenschaftler untersucht mysteriöse Lebensformen aus dem All, die von Wirtskörpern Besitz ergreifen können und macht dabei auch vor Menschenversuchen nicht Halt. Der Investigativ-Journalist Eddy Brock (Tom Hardy) hat sowieso schon jede Menge Probleme, gerät durch einige chaotische Zwischenfälle dann aber auch noch an genau so ein außerirdisches Lebewesen, den Symbionten.

Dieser Symbiont nennt sich Venom und hat ganz eigene Vorstellungen davon, wie Eddy Brock und er fortan gemeinsam durchs Leben gehen sollten. Der Alien-Symbiont verspürt beispielsweise brutalen Heißhunger und würde am liebsten jedem Dahergelaufenen den Kopf abreißen. Eddy versucht, diese zerstörerische Energie in positive Bahnen zu lenken – mit brüllend komischen Ergebnissen.

Mit Venom & Co. wollte Sony eine Antwort auf das MCU in Stellung bringen, ist aber gescheitert

Während Disney die Rechte an den meisten klassischen Marvel-Helden besitzt und es mit Spider-Man lange sehr kompliziert war, blieben Sony vor allem die Fieslinge. Dementsprechend sollte mit den Sinister Six eine Art Anti-Avengers und ein ganzes Film-Universum aus dem Boden gestampft werden.

Venom kam zwar bei der Kritik nicht gut an, aber bei den Fans. Der Film lebt in erster Linie von Tom Hardys entfesseltem Overacting, bei dem sich der Star komplett ausleben darf. Genau so etwas fehlt den anderen Filmen des Universums aber, wie das krachende Scheitern von Morbius, Madame Web oder Kraven the Hunter immer und immer wieder gezeigt haben. Immerhin könnt ihr euch mit diesem Gaga-Blockbuster ideal die Zeit vertreiben.