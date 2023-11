Heute im TV: Einer der besten Abenteuerfilme der letzten 40 Jahre, dessen Hauptdarsteller extra lernte, wie man Tiere häutet

Wer heute Abend ebenso abenteuerliche wie romantische Fernseh-Unterhaltung sucht, wird bei Der letzte Mohikaner fündig. Lest hier, warum sich der TV-Tipp lohnt.

Aufwendige Action, atemberaubende Landschaftsaufnahmen und Romantik, die den Atem raubt – das sind nur einige Gründe, Michael Manns Abenteuer-Klassiker Der letzte Mohikaner zu schauen. Der 1992 erschienene Film mit Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis und Madeleine Stowe hat seither nichts an Dramatik eingebüßt.

In Der letzte Mohikaner verfilmt Michael Mann einen berühmten Abenteuerroman

Michael Mann (Heat) und Co-Autor Christopher Crowe adaptierten für den Film James Fenimore Coopers gleichnamigen Romanklassiker. Allerdings bemühte sich Mann um eine nuancierte Erzählung, besonders was die Darstellung nordamerikanischer Ureinwohner angeht.

Der letzte Mohikaner

Der Film spielt 1757 während des Siebenjährigen Kriegs an der Ostküste. Das Land der Ureinwohner ist zum Schlachtfeld kolonialer Interessen verkommen. Briten und Franzosen bekriegen sich, Seite an Seite mit verfeindeten Stämmen. Mittendrin steht Hawkeye/Falkenauge (Daniel Day-Lewis), ein Weißer, der bei den Mohikanern aufgezogen wurde. Gemeinsam mit den Mohikanern Chingachgook (Russell Means) und Uncas (Eric Schweig) will er die entführten Töchter eines Colonels retten. Dabei kreuzt Falkenauge den Weg des Huronen-Häuptlings Magua (Wes Studi), der blutige Rache an den Briten nehmen möchte.

Magua gehört zu den faszinierenden Figuren in Der letzte Mohikaner, da seine persönliche wie politische Motivation bei aller Brutalität nachvollziehbar ist. Auch sonst wirft Der letzte Mohikaner die einfachen Freund-Feind-Bilder früherer Verfilmungen ab, findet Sympathien, wo sie undenkbar schienen und Mitgefühl an unerwarteter Stelle. Gleichzeitig ist der Film alles andere als ein sprödes Historiendrama. Der letzte Mohikaner überwältigt mit seiner romantisch-tragischen Geschichte und seiner Auseinandersetzung mit der Frage, was einen amerikanischen Helden im Wesen ausmacht.

Daniel Day-Lewis lernte zur Vorbereitung, wie man Tiere häutet

Im Mittelpunkt steht der dreifache Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis in einer ungewohnt gradlinigen Heldenrolle. Was ihn nicht von einer umfangreichen Vorbereitung abhielt. Der Engländer unterlief ein hartes Fitness-Training und zog einen Monat in einen Wald, um seine Survival-Fähigkeiten zu schärfen.

Er lernte sogar, wie man Tiere häutet und mit Tomahawks kämpft, was man beim britischen Telegraph nachlesen kann. Zu den Dreharbeiten erschien er stets mit dem 6 Kilogramm schweren Gewehr seiner Figur und blieb auch abseits der Kameras "in character". Der viermonatige Dreh war für ihn wohl so anstrengend, dass er am Ende kaum noch Schlaf fand und sogar halluzinierte.

So kannst du Der letzte Mohikaner im Fernsehen schauen oder nachholen

Heute Abend könnt ihr selbst sehen, ob Daniel Day-Lewis das Leben im Grenzland authentisch verkörpert. Der letzte Mohikaner wird am heutigen Sonntag, dem 12. November ab 22:00 Uhr bei 3Sat gezeigt. Ihr könnt den Film also ohne Werbeunterbrechung schauen. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Montag ab 02:40 Uhr.

Wer den Film nachholen will, muss derzeit auf die Kauf- oder Leihversion setzen, da der Abenteuer-Klassiker nicht in einer Streaming-Flat verfügbar ist.