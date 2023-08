Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten fesselt mit 158 Minuten Bildgewalt und einem albtraumhaft guten Bösewicht

Nicht nur einer der besten Western, sondern einer der besten Filme aller Zeiten kommt heute im Fernsehen. Dafür braucht ihr Sitzfleisch.

13 Millionen verkaufte Tickets allein in Deutschland, die Aufnahme in zahlreiche Bestenlisten und eine Melodie, die niemand vergisst: Das sind ein paar Eckpunkte von Spiel mir das Lied vom Tod. Der Western von Sergio Leone wird regelmäßig zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt, was auch an einem Geniestreich beim Casting liegt. Heute könnt ihr den knallharten wie bildgewaltigen Klassiker im Fernsehen nachholen.

Am Anfang des Western-Klassikers steht ein ikonischer Schusswechsel

Der Auftakt ist legendär: Drei Revolverhelden warten auf die Einfahrt eines Zuges in einer verstaubten Bahnhofsstation. Eine Mundharmonika-Melodie verkündet die Ankunft des namenlosen Helden (Charles Bronson), mit dem die drei nicht gerechnet haben. Zwischen surrenden Fliegen und verbranntem Schwarzpulver saugen ihre Lungen ein letztes Mal Luft ein. Dem schließt sich eine epische Geschichte über persönliche Rache, Gier und den Übergang des amerikanischen Westens in ein neues Zeitalter an.

Sergio Leone erzählt dies unterstützt von Ennio Morricones Musik wie eine tragische Oper, in der die Zeit über ihre moralisch zwielichtigen Figuren hinwegrollt und nur wenige sich standhaft zeigen. Das betrifft "Mundharmonika" genauso wie Jason Robards klassischen Western-Taugenichts Cheyenne und den genial besetzten Bösewicht des Films: Frank.

Warum der Bösewicht ein Casting-Coup war

Gespielt wird der eiskalte Frank von einem der zeitweise beliebtesten Hollywood-Stars. Er lieh gütigen Männern wie dem jungen Mr. Lincoln, dem aufrechten Juror in Die zwölf Geschworenen und Gesetzeshüter Wyatt Earp sein Gesicht: Henry Fonda.

Paramount Henry Fonda

Der Jedermann unter den Stars des klassischen Hollywood-Kinos wurde von Leone als schauderhafter Schurke besetzt, dessen kalte Augen ungerührt auf das Leid anderer blicken, und der selbst vor Kindern nicht haltmacht. Für viele im damaligen Publikum muss das ein kleiner Schock gewesen sein.

Selbst wenn man Fonda in Spiel mir das Lied vom Tod zum ersten Mal sieht, verliert seine Darbietung nichts von ihrer Schonungslosigkeit. Das Böse wurde selten so elegant auf Film gebannt.

So könnt ihr Spiel mir das Lied vom Tod schauen

Spiel mir das Lied vom Tod kommt am heutigen 12. August ab 20:15 Uhr beim MDR, also ohne Werbeunterbrechung (was bei der Länge natürlich ideal ist). Gezeigt wird die 158-minütige "internationale Fassung" des Films.

Wer heute keine Zeit für einen Fernseh-Marathon hat, kann den Klassiker in den Flatrates von Paramount+ und Joyn+ nachholen. Bei Paramount+ streamt die 166-minütige Originalversion.