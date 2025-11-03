Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre, der für 8 (!) Oscars nominiert war

Amy Adams und Jeremy Renner treten mit Hirnschmalz gegen eine Alien-Invasion an. Der Science-Fiction-Film von Dune-Regisseur Denis Villeneuve läuft am Dienstag im TV.

Seit Arrival hat Denis Villeneuve das Sci-Fi-Genre gepackt. Der Kanadier drehte Blade Runner 2049 und ist derzeit noch mit der Dune-Saga beschäftigt. Das kluge Alien-Drama aus dem Jahr 2016 brachte dem Regisseur viel Lob ein. In der Moviepilot-Community kommt Arrival auf eine sehr starke 7.6 von 10. Das reichte für Platz 9 in der Liste der besten Sci-Fi-Filme seit 2000.

Auch bei den Academy Awards, besser bekannt als Oscar-Verleihung, kam Arrival sehr gut an. Nitro strahlt den Sci-Fi-Kracher am heutigen Dienstag, den 4. November 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht Arrival mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Originelle Alien-Geschichte: Worum geht es in Arrival?

Arrival schafft einen ganz neuen Zugang zum Subgrene des Invasions-Films: Die Linguistin Louise Banks (Amy Adams) und der Physiker Ian Donnelly (Jeremy Renner) werden vom Militär um Unterstützung gebeten. Die Ankunft von außerirdischen Raumschiffen erregt Aufsehen auf der ganzen Welt. Die fremden Wesen wollen Kontakt aufzunehmen. Die Sprachwissenschaftlerin soll nun bei der Verständigung mit den Lebensformen helfen. Denn die Absichten der Außerirdischen sind unklar …

Arrival hätte 2017 bei den Oscars alles abräumen können, aber ...

Genre-Filme werden bis auf wenige Ausnahmen (Get Out zum Beispiel) bei der Academy immer noch naserümpfend betrachtet. Aber der verkopfte Ansatz von Arrival stieß auch hier auf Anklang – zumindest bis zur Nominierungsebene. Ganze 8 Nominierungen strich der Film im Vorfeld ein. Doch bei der Verleihung ging Arrival fast leer aus. Chancen gab es in folgenden Kategorien:

Bester Film

Beste Regie

Bestes adaptiertes Drehbuch

Beste Kameraführung

Bester Schnitt

Bestes Produktionsdesign

Bester Tonschnitt

Bester Ton

Mehr zum Thema:

Gewinnen konnte die Trophäe nur Sylvain Bellemare für seinen Tonschnitt. Dennoch ist allein die Menge der Nominierungen eine Auszeichnung für Arrival.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2023 auf Moviepilot erschienen.