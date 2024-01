Heute im TV: Einer der besten Superhelden-Filme aller Zeiten, der eine extrem umstrittene Fortsetzung bekommen hat

Heute könnt ihr ein einmaliges Stück Filmgeschichte im TV sehen: Den wohl besten Superhelden-Film aller Zeiten. Zu dem gehört auch eine Fortsetzung, die durchwachsen ankam.

Eines steht fest: Mit The Dark Knight haben Christopher Nolan, Christian Bale und natürlich vor allem Heath Ledger Filmgeschichte geschrieben. Kaum ein anderer Film hat für so viel Furore gesorgt und sich so massiv auf die gesamte Popkultur ausgewirkt. Da ist es natürlich kein Wunder, dass die Fortsetzung einen schweren Stand hatte.

Darum geht's in The Dark Knight

The Dark Knight stellt die Fortsetzung zu Batman Begins und damit den dritten Teil von Christopher Nolans Trilogie um den dunklen Ritter dar. Nachdem sich Batman (Christian Bale) eigentlich schon als Held etabliert hat, bekommt es Gotham City mit einem neuen Bösewicht zu tun, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.

Denn der Joker (Heath Ledger) interessiert sich nicht für Geld, Einfluss oder Macht. Nein, "manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen", wie es so schön heißt. Und so ein unberechenbarer, ins Chaos verliebter Fiesling wie dieser hier stellt selbst den besten Detektiv der Welt vor ein echtes Problem.

Warner Heath Ledger in The Dark Knight bleibt auch von Joaquin Phoenix und Jared Leto unerreicht.

Das Sequel The Dark Knight Rises konnte mit dem Erfolg des zweiten Teils nicht mithalten

Eigentlich war wohl noch mehr mit Heath Ledgers Joker geplant, aber der Schauspieler ist leider viel zu früh gestorben. Er konnte nicht einmal mehr seinen Oscar für seine Darstellung in The Dark Knight entgegen nehmen.

Auch der Tod von Heath Ledger hat seine Rolle in Christopher Nolans zweitem Batman-Film natürlich unsterblich gemacht. Im Schatten dieses Unglücks und der überragenden Leistung des Darstellers konnte es die Fortsetzung The Dark Knight Rises nur schwer haben.

An ihr wurde dann auch viel kritisiert: Das mehr oder weniger überraschende Ende samt Twist, einige Logiklöcher im Plot, der blassere Bösewicht oder das übergeordnete Terrorismus-Thema in Anlehnung an echte Proteste. Aber es gibt natürlich auch mindestens genauso viele Fans, die Teil 3 für einen überaus gelungenen Abschluss der Batman-Trilogie halten.

TV oder Stream: Wann und wo kommt The Dark Knight?

ProSieben zeigt The Dark Knight heute, am 12. Januar 2024 um 20:15 Uhr zur Primetime. Eine Wiederholung gibt's auch, und zwar am Sonntag, den 14. Januar um 23:00 Uhr.

Online könnt ihr den überaus beliebten wie erfolgreichen Superhelden-Streifen aber natürlich auch sehen. Entweder bei Netflix im Abo oder zum Leihen beziehungsweise kaufen bei Amazon Prime, Apple TV, Maxdome oder Google Play.

