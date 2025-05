Heute im TV: Extrem guter Film mit 136 Minuten furioser Action, der auf wahren Begebenheiten basiert

Am Freitag läuft ein furioser Action-Film mit Christian Bale und Matt Damon im TV. Die fesselnde Story basiert auf wahren Begebenheiten.

2019 startete Le Mans 66 – Gegen jede Chance im Kino und schlug ein spannendes Kapitel in der Geschichte des Rennsports auf. Die Handlung entführt in die 1960er Jahre und stellt uns zwei wichtige Persönlichkeiten vor: den US-amerikanischen Ingenieur Carroll Shelby (Matt Damon) und den britischen Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale).

Gemeinsam sollen sie das Unmögliche schaffen: Für die Ford Motor Company arbeiten sie an einem schnellen, leichten und stabilen Rennwagen, der die Konkurrenz mühelos abhängt, allen voran Ferrari aus Italien. Der grundlegende Konflikt zwischen den beiden Motorhäusern gibt dem Film seinen Originaltitel: Ford v Ferrari. Am Freitagabend läuft der Film im TV.

Le Mans 66 – Gegen jede Chance erzählt vom legendären Wettstreit zwischen Ford und Ferrari

Der Ford GT40 soll als erster Wagen über die Ziellinie von Le Mans 1966 brettern. Das ist das Ziel. Doch der Weg dorthin gestaltet sich als beschwerlicher. Private wie berufliche Herausforderungen machen Shelby und Miles das Leben schwer. Regisseur James Mangold verpackt die Geschichte in einen packenden Rennsport-Blockbuster.

Hier könnt ihr den Trailer zu Le Mans 66 schauen:

Le Mans 66 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Obwohl einige Details aus dramaturgischen Gründen angepasst wurden, gehen große Teile der Handlung von Le Mans 66 – Gegen jede Chance auf wahre Begebenheiten zurück. Die Grundlage bildet das Sachbuch Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans von A.J. Baime aus dem Jahr 2010.

Bereits drei Jahre vor dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans 66 leitete Ford die Arbeit an einem neuen Sportwagen in die Wege, damals noch mit Bruce McLaren als leitenden Ingenieur. Da die ersten Testversuche bei Le Mans 64 scheiterten, übernahm Shelby die Entwicklung des Ford GT40 und holte sich Miles an Bord.

Bevor die beiden den durchschlagenden Erfolg feiern konnten, von dem der Film erzählt, mussten sie mehrere Niederlagen einstecken. Die größte Niederlage: Bei Le Mans 65 blieben alle sechs Prototypen auf der Strecke liegen und die Vorbereitungen starteten von vorne. Erst bei Le Man 66 hat der Ford GT40 Geschichte geschrieben.

Wann läuft Le Mans 66 - Gegen jede Chance im TV?

ProSieben strahlt den Film am 23. Mai 2025 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbung läuft der Streifen bis 23:30 Uhr. Wenn ihr da keine Zeit habt oder lieber werbefrei schauen wollt, könnt ihr Le Mans 66 - Gegen jede Chance aka Ford v Ferrari jederzeit bei Disney+ im Abo streamen

Dieser Artikel ist erstmals im Mai 2023 auf Moviepilot erschienen.