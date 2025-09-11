Heute im TV: Extrem spannender Action-Film, der trotz Logik-Löchern bestens unterhält

Ein Film muss nicht unbedingt immer bis ins letzte Detail Sinn ergeben, um Spaß zu machen. Könnt ihr darüber hinwegsehen, seid ihr bei diesem Action-Thriller richtig.

Wenn Action-Filme es ordentlich krachen lassen, macht es den allerwenigsten Fans etwas aus, dass bestimmte Szenen unlogisch sind. Solange die Spannung stimmt und es vielleicht noch den einen oder anderen Twist gibt, wollen wir nicht klagen. So auch beim enorm unterhaltsamen Non-Stop mit Liam Neeson.

Ihr könnt euch den Action-Thriller mit dem Taken-Star am heutigen Mittwoch, den 17. September im TV anschauen. Non-Stop läuft um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und danach noch einmal in derselben Nacht ab 1:05 Uhr als Wiederholung.

Selbstverständlich lässt sich der Streifen auch streamen. Allerdings steht er aktuell bei keinem großen Flatrate-Streamer bereit, ihr könnt ihn aber zum Beispiel über MagentaTV schauen oder bei Amazon sowie Apple TV+ kaufen oder leihen.

Darum geht's in Non-Stop mit Liam Neeson als grimmigem Air Marshal

Bill Marks (Liam Neeson) geht seinem Job nach: Er sitzt im Flugzeug und wenn alles glatt geht, fliegt er einfach nur mit. Aber Bill ist Air Marshal und damit als Bewaffneter für die Sicherheit des Fluges zuständig. Selbstverständlich wird die ordentlich gefährdet: Mysteriöse Textnachrichten drohen damit, alle 20 Minuten einen Menschen an Bord des Fluges zu töten. Es sei denn, die Fluglinie überweist 150 Millionen US-Dollar auf ein ganz bestimmtes Konto.

Fieberhaft beginnt Bill Untersuchungen anzustellen, von wem die Bedrohung ausgeht und wie er sie aus der Welt schaffen kann – bis der Air Marshal plötzlich selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen gerät.

Action-Thriller mit Liam Neeson sind fast immer spannend, auch wenn sie keinen Sinn ergeben

In bester John Wick-Manier rächt sich Liam Neeson nicht nur durch die 96 Hours-Reihe. Auch seine bisher vier Kollaborationen mit dem Regisseur Jaume Collet-Serra machen ordentlich Laune. Das beengte und sehr spezielle Setting trägt in diesem Fall besonders stark dazu bei, dass die Spannung von Minute zu Minute steigt.

Auch wenn es natürlich nur bedingt logisch wirkt, was hier überhaupt passiert. Ich meine, wie wollen die Terroristen unbemerkt alle 20 Minuten einen Menschen an Bord des doch recht überschaubaren Fliegers um die Ecke bringen, ohne selbst direkt aufzufallen? Aber das spielt alles keine Rolle und trübt die Freude an dem rasanten Action-Streifen kaum.

Selbstverständlich schadet der Angelegenheit auch nicht, dass neben Liam Neeson auch noch der Rest des Casts äußerst hochkarätig daherkomm: Lupita Nyong'o, Scoot McNairy und Julianne Moore mischen ebenfalls mit.

