Heute im TV: Fantasy-Fortsetzung eines Milliarden-Hits mit Johnny Depp, die alle enttäuscht hat

Heute strahlt Sat.1 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln mit Johnny Depp aus. Das Sequel zu dem Milliarden-Hit blieb finanziell stark hinter den Erwartungen zurück und hat auch qualitativ enttäuscht.

Als Alice im Wunderland von Tim Burton im Jahr 2010 erschienen ist, profitierte die Fantasy-Märchenverfilmung noch extrem vom Avatar-3D-Hype, der ein Jahr zuvor entfacht wurde. Womöglich vor allem durch den technischen Reiz war der Blockbuster mit Mia Wasikowska und Johnny Depp an den Kinokassen ein Mega-Erfolg und spielte weltweit über eine Milliarden Dollar ein.

Sechs Jahre später erschien mit Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln eine Fortsetzung, die Sat.1 heute um 22:50 Uhr ausstrahlt. An den Hype rund um Teil 1 konnte der zweite Teil aber kaum noch anknüpfen. Das Sequel enttäuschte finanziell genauso wie qualitativ.

Der gefloppte Alice im Wunderland 2 ist einer der schlechtesten Disney-Realfilme

Auch wenn das Alice im Wunderland-Sequel mit rund 170 Millionen Dollar ein ähnlich hohes Budget wie der Vorgänger hatte, war Teil 2 deutlich weniger erfolgreich. Im Vergleich zum Milliarden-Erfolg des Erstlings spielte Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln laut Box Office Mojo weltweit nur knapp 300 Millionen Dollar wieder ein. Damit gilt der Nachfolger finanziell sogar als Flop.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln:

Alice im Wunderland 2 Hinter den Spiegeln - Trailer 3 (Deutsch) HD

Neben dem Misserfolg ist das Alice im Wunderland-Sequel auch bei der Kritik durchgefallen. Auf Rotten Tomatoes hat der Fantasy-Blockbuster gerade mal eine Durchschnittswertung von nur 28 Prozent mit überwiegend negativen Stimmen.

Auch uns hat der Film kaum überzeugt. In unserem Ranking der besten und schlechtesten Disney-Remakes landet Alice im Wunderland 2 auf dem letzten Platz. "Nicht einmal Sacha Baron Cohen konnte frischen Wind in die seelenlosen CGI-Welten bringen", heißt es in unserer Begründung.

