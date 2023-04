Heute im TV: Jahre vor Fast & Furious hat Paul Walker in Jurassic Park-Trash einen rachsüchtigen Dinosaurier gespielt

Heute läuft ein skurriles Trash-Vergnügen mit Fast & Furious-Star Paul Walker im TV. Im Jurassic Park-Trash Teenage T-Rex spielt er einen Dino auf Rachefeldzug.

Manche Stories sind einfach zu gut, um wahr zu sein. Viele von ihnen füllen die Drehbücher skurriler Trash-Komödien. So liegt der Fall auch mit Teenage T-Rex: Der Menschen-Dinosaurier, der heute im TV läuft. Sieben Jahre vor dem ersten The Fast and the Furious spielt Paul Walker dort einen Dinosaurier mit Menschengehirn, der blutige Rache üben und seine Freundin wiedersehen will.

Im TV: Fast & Furious-Star verängstigt im Jurassic Park-Trash Teenager

Michael (Walker) und Tammy (Denise Richards) sind ein glückliches Teenie-Päärchen, das leider unter eifersüchtigen Augen herumturtelt. Michaels Nebenbuhler verursachen schließlich seinen Tod durch einen Löwen. Um ihn zu retten, transplantiert ein wahnsinniger Arzt das Gehirn des Jugendlichen in einen T-Rex. Der sinnt auf Rache an seinen Peinigern. Und möchte zu seiner Liebsten zurückkehren.

Teenage T-Rex fiel bei der Kritik größtenteils durch, was womöglich wenig überraschend ist (via Rotten Tomatoes ). Nichtsdestotrotz gibt es eine Fangemeinde für das wahnwitzige Trash-Vergnügen. Ob der Film am Ende Kult ist oder einfach nur schlecht, muss jede:r für sich selbst entscheiden.

Wann läuft Teenage T-Rex: Der Menschen-Dinosaurier im TV?

Teenage T-Rex läuft am heutigen Freitag, den 14. April 2023, um 22.00 Uhr auf Tele 5. Der Film wird im Rahmen des SchleFaZ-Programms ("Die schlechtesten Filme aller Zeiten") von Oliver Kalkofe und Peter Rütten ausgestrahlt.

