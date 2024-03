Heute im TV: Richtig heftiger Bruce Willis-Actionfilm, der einen umstrittenen Klassiker 44 Jahre später neu auflegte

Wer es gern grob mag, sollte sich heute einen Bruce Willis-Film im TV genehmigen. Das harte Action-Remake hat es wirklich in sich und basiert auf einem Skandalfilm aus den 1970ern.

Bruce Willis mimt den Rache-Engel in Death Wish und geht dabei mit äußerster Härte zu Werke. Das passt natürlich ganz hervorragend, weil schon der Film, auf dem dieser hier basiert, höchst umstritten war und bei uns viele Jahre auf dem Index stand. Ihr könnt euch das Remake heute im TV anschauen.



TV-Tipp: Darum geht's in Death Wish mit Bruce Willis

Paul Kersey (Bruce Willis) ist eigentlich sehr zufrieden mit seinem Leben und ein friedfertiger Zeitgenosse. Das ändert sich schlagartig, als seine Frau und seine Tochter zum Ziel eines üblen Gewaltverbrechens werden und die Polizei nicht in der Lage zu sein scheint, die Verantwortlichen dingfest zu machen.

Der Vater begibt sich auf einen brutalen Rachefeldzug, um die Mörder seiner Familie selbst ausfindig zu machen. Dabei fackelt Paul Kersey auch nicht lange, wenn er es mit anderen Gesetzlosen zu tun bekommt und wird von einigen Menschen und Medien der Stadt sogar für seine Selbstjustiz-Aktionen gefeiert.



Universum Film (UFA) Paul Kersey (Bruce Willis) greift in Death Wish auch zu sehr untorthodoxen Methoden.

Death Wish basiert auf dem gleichnamigen Klassiker und steht dessen Härte in Nichts nach

Bei Death Wish mit Bruce Willis aus dem Jahr 2018 handelt es sich um eine Eli Roth-Neuauflage des höchst umstrittenen Klassikers von 1974, der bei uns Ein Mann sieht rot genannt wurde. Darin spielte Charles Bronson den Selbstjustiz-Racheengel, der sich in den Straßen New Yorks bereitwillig überfallen lässt, um die Täter zu töten.

Das Original stand in Deutschland bis zum Jahr 2018 auf dem Index. Also genau bis zu dem Jahr, in dem das Remake in die Kinos startete. Ein Mann sieht rot wurde ungeschnitten mittlerweile ab 16 Jahren freigegeben, Death Wish ist ab 18. Und zwar völlig zu Recht: Es gibt einige wirklich sehr heftige Szenen und das Selbstjustiz-Thema bleibt natürlich genauso fragwürdig wie in den Siebzigern.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Death Wish?

VOX zeigt Death Wish am heutigen 7. März 2024 um 22:25 Uhr. Es handelt sich dabei allerdings um die gekürzte FSK 16-Fassung, der 2:54 Minuten fehlen. Eine Wiederholung derselben Fassung läuft am Samstag, den 9. März um 22:55 Uhr.

Death Wish mit Bruce Willis kann aber auch online gekauft oder geliehen werden. Das geht zum Beispiel bei Amazon Prime, Apple TV, Google Play oder Magenta TV sowie Maxdome.



