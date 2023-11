Heute im TV: Sci-Fi-Knaller mit extrem schockierender Story, dessen 2 Fortsetzungen die meisten gar nicht kennen

Heute läuft ein Sci-Fi-Hit der 2000er, der eine der verstörendsten Zeitreise-Storys aller Zeiten erzählt. An seine zwei Sequels erinnert sich allerdings kaum jemand.

Wer hat Angst vor Ashton Kutcher? Viele Butterfly Effect-Fans vermutlich, die sich mit Unbehagen an die schockierende Story des Sci-Fi-Hits erinnern. Seine zwei Fortsetzungen sind dagegen völlig in Vergessenheit geraten. Heute läuft Teil 1 im TV.

Heute im TV: Verstörender Sci-Fi-Kult mit "fast unerträglichem" Sequel

Butterfly Effect dreht sich um den jungen Evan (Logan Lerman/John Patrick Amedori/Ashton Kutcher) und seine Freunde, die unter extrem traumatischen Bedingungen aufwachsen. Als Kind leidet Evan unter regelmäßigen Erinnerungslücken. Als Student stellt er schockiert fest, dass er in die Vergangenheit reisen und die Kontrolle über seinen Kinderkörper übernehmen kann, was zu den Blackouts führt. Er macht sich daran, seine verstörende Kindheit zu ändern, um ihre Folgen in der Gegenwart zu vermeiden.

Schaut euch hier den Trailer zu Butterfly Effect an:

Butterfly Effect - Trailer (Deutsch)

Butterfly Effect schockierte Zeitreise-Fans 2004 mit Bildern von extrem grausamen Kindheitstraumata. Womöglich ist er deswegen vielen im Gedächtnis geblieben.

Das gilt allerdings nicht für seine Sequels The Butterfly Effect 2 und Butterfly Effect 3: Die Offenbarung. Beide übernehmen die Zeitreise-Thematik, fielen in Sachen Qualität und Beliebtheit aber stark hinter Teil 1 zurück. Insbesondere Teil 2 galt vielen durch diverse Schwächen als "fast unerträglich" (via Reelfilm ).

Wann läuft Butterfly Effect im TV?

Butterfly Effect läuft am heutigen Sonntag, den 12. November 2023, um 22.30 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Sci-Fi-Schocker auch am 13. November um 3.15 Uhr nachholen.

