Heute im TV: Sylvester Stallone-Kracher mit einem der gefährlichsten Stunts aller Zeiten, der 1 Million US-Dollar gekostet hat

Heute gibt's saftige Action im TV. Nach Lethal Weapon 3 zeigt der kabel eins Sylvester Stallones Cliffhanger, der mit einem extrem gefährlichen Stunt aufwartet.

Heute kommt ein Action-Knaller aus den 90ern im Fernsehen, der sein Pulver eigentlich gleich am Anfang verschießt. Allerdings geschieht das mit einem dermaßen aufwendigen und beeindruckenden Stunt, dass man Cliffhanger - Nur die Starken überleben mit Rambo-Star Sylvester Stallone kaum böse sein kann.

Cliffhanger (1993) kommt heute, 22:40 Uhr bei kabel eins im TV.

Ihr könnt den Film bei Amazon * und anderen Anbietern nachholen.

Die Handlung von Cliffhanger in Kürze

Gabe Walker (Sylvester Stallone) gilt als der beste Mann der Bergwacht in den Rocky Mountains, doch nach einem tragischen Unfall hat er sich geschworen, nie wieder einen Fuß in die Berge zu setzen. Sogar seinen Job als Chef der Bergungsmannschaft hat er aufgegeben. Mehr als ein Jahr ist seitdem vergangen, als plötzlich ein Flugzeug in den Bergen abstürzt. Die Überlebenden müssen so schnell wie möglich gerettet werden. Für Walker ist das eine Frage der Ehre. Er beschließt, erneut den Aufstieg zu wagen und sein Trauma hinter sich zu lassen. Doch was Walker auf dem Gipfel erwartet, stellt ihn auf eine harte Probe.



Der gewagteste Stunt in dem Action-Film verschlang 1 Million Dollar (und ging schief)

Cliffhanger spielt im Gebirge, der gewagteste Stunt des Action-Films findet jedoch vollständig über den Bergspitzen statt und Sylvester Stallone nimmt daran nicht teil. Am Anfang des Films raubt der Bösewicht (John Lithgow) mit seiner Bande ein Flugzeug aus, das Gold transportiert. Dabei soll die wertvolle Fracht im Flug in eine kleinere Maschine verladen werden. Also wird eine Leine zwischen den beiden Gefährten angebracht und ein Bandenmitglied klettert hinüber. Statt alles in der Sicherheit eines Studios zu drehen, wurde die Idee wirklich über den Wolken umgesetzt.

Studiocanal Cliffhanger

Stuntman Simon Crane hing an einer mit Gewichten versehenen Leine zwischen zwei Fliegern. Die Herausforderungen dabei waren vielfältig:

Der Stunt fand in 4.500 Metern Höhe statt.

Die Flugzeuge mussten beide dieselbe Geschwindigkeit aufnehmen (rund 240 Kilometer/Stunde). Wären sie schneller geflogen, wäre Crane womöglich vom Wind auseinander gerissen worden.

Die niedrige Temperatur betrug minus 30 Grad.

Die Sauerstoffkonzentration in dieser Höhe war wesentlich niedriger und erschwerte das Atmen.

Die Crew in dem kleineren Flugzeug musste die Leine zu fassen kriegen, um ihn in die Kabine zu ziehen.

Ausgestattet mit zwei Sicherheits-Fallschirmen und einer prosthetischen Maske, die gegen die Kälte schützen sollte, machte sich der Stuntman auf den Weg. Dabei ging die damals rund 1 Million Dollar teure Aktion schief. Denn dem Team in dem kleineren Flugzeug gelang es nicht, Crane zu fassen zu kriegen. Er musste die Verbindung kappen und auf seinen Fallschirm vertrauen. Das sieht man auch im fertigen Film, in dem kurz vor Erreichen der Kabinentür ein Schnitt erfolgt.

In der Dokumentation Hollywood's Greatest Stunts gibt es Aufnahmen von den Versuchen, Crane ins Flugzeug zu ziehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gelungen ist der Stunt in Cliffhanger trotzdem. Simon Crane erhielt einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde für den "gefährlichsten Stunt, der jemals in der Luft durchgeführt wurde" (via Far Out Magazine ).

Davon abgesehen bietet Cliffhanger fachmännisch inszenierte Stallone-Action. Den starken Anfang (vom Trauma der Stallone-Figur bis zum Luft-Heist) kann der Film von Stirb Langsam 2-Regisseur Renny Harlin in der restlichen Laufzeit allerdings nicht mehr toppen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.