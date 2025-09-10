Heute im TV: Umstrittenes Fantasy-Epos, das mit einer Szene sogar Herr der Ringe Konkurrenz macht

Die Hobbit-Filme reichen selten an die Qualität der Herr der Ringe-Trilogie heran. Bei einer entscheidenden Szene im zweiten Teil hat Regisseur Peter Jackson aber komplett abgeliefert.

Mit den Herr der Ringe-Filmen hat Peter Jackson drei Meilensteine des Blockbuster-Kinos geschaffen, die auch 20 Jahre nach ihrem Kinostart noch begeistern. Als Jackson diesen Erfolg mit der Verfilmung von Der kleine Hobbit wiederholen wollte, war schnell klar, dass die groß angelegte Unternehmung nicht an das Vorbild heranreicht.

J.R.R. Tolkiens liebevoll erzählte Abenteuergeschichte wurde zum großen Mittelerde-Epos aufgeblasen, das sich am Ende in einer unübersichtlichen CGI-Schlacht verliert. Die Ausgeglichenheit der Herr der Ringe-Filme konnte Jackson bei der Hobbit-Trilogie nicht reproduzieren – und dennoch wartet diese mit brillanten Momenten auf.

Fantasy-Highligth: Die beste Szene in Der Hobbit 2 führt Bilbo und Smaug im einsamen Berg zusammen

Einer dieser brillanten Momente versteckt sich in Der Hobbit: Smaugs Einöde. Bevor wir uns in das actiongeladene Finale stürzen, wartet die Fortsetzung mit einer Szene auf, bei der man die Luft anhält: die erste Begegnung zwischen Bilbo (Martin Freeman) und Smaug (Benedict Cumberbatch). Der kleine Hobbit trifft auf den großen Drachen.

Der gesamte Film arbeitet auf diese Begegnung hin und Jackson setzt sie hingebungsvoll in Szene. Kein Spiel auf Zeit, kein überhastetes Abspulen: Wenn Bilbo über die riesigen Goldberge klettert und sich ein riesiges Drachenauge öffnet, fängt Der Hobbit die gleiche Magie ein, die schon die Herr der Ringe-Filme unsterblich gemacht hat.

Jedes Geräusch, jede noch so unscheinbare Bewegung hat hier Gewicht. Und dann ertönt Smaugs tiefe Stimme und lässt die Geschichte von Mittelerde lebendig wirken. Alles, was bis an diesen Punkt nur Sagen und Legenden waren, erwacht plötzlich vor unseren Augen zum Leben und sorgt für den größten Gänsehautmoment des Films.

Besonders eindrucksvoll ist, wie Jackson durch die Größenverhältnisse beispielhaften Nervenkitzel schafft. Smaug könnte Bilbo mit Leichtigkeit zerquetschen, wenn er ihn in die Finger, äh, Krallen bekommt. Doch ganz so leicht macht es ihm der gerissene Hobbit nicht. Über zehn Minuten lang baut Jackson die Szene auf, bis der Drache endlich tief einatmet und die angestaute Anspannung in einem Feuerball entlädt.

