Der beste Tarantino-Film laut über 60.000 Fans läuft heute im TV

Bei Nitro läuft heute Abend ein Meisterwerk von Quentin Tarantino, das alle seine anderen Filme übertrifft. Dieser Meinung ist die Moviepilot-Community mit ihrer Bewertung für den Kultstreifen.

Es ist nicht einfach, sich bei der überragenden Filmografie von Kultregisseur Quentin Tarantino für den allerbesten Film zu entscheiden. Ganz oben dürfte aber bei fast allen Fans sein Kultstreifen Pulp Fiction auftauchen, der den Regisseur endgültig in den Olymp der Hollywood-Geschichte katapultiert hat.

Am 1. Oktober 2025 wird das Meisterwerk von Nitro um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Ansonsten könnt ihr Pulp Fiction zurzeit auch im Streaming-Abo von Amazon Prime schauen.

Tarantino-Überfilm heute im TV: Darum geht es in Pulp Fiction

Die Handlung des Films ereignet sich über einen Zeitraum von 24 Stunden in Los Angeles und vereint die episodisch anmutenden Geschichten zu einem großen Story-Puzzle. Im Mittelpunkt von Pulp Fiction befinden sich unter anderem ein Auftragskillerduo (Samuel L. Jackson und John Travolta), ein Boxer (Bruce Willis), ein Gangsterboss (Ving Rhames) und dessen Ehefrau (Uma Thurman). Die Wege all dieser Figuren kreuzen sich im Verlauf der Handlung mehr oder weniger fatal.

Viele Elemente und Markenzeichen aus Tarantinos zweitem Spielfilm als Regisseur wurden danach oft kopiert. Dazu zählen humorvolle Dialoge, mit denen sich die Figuren über popkulturelle Dinge und Banalitäten unterhalten, eine ebenso durchdachte wie stimmungsvolle Musikuntermalung und die originelle Erzählweise, mit der die Szenen im Film nicht-chronologisch angeordnet sind.

Auch interessant:

1994 wurde Pulp Fiction beim Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Palme als Hauptpreis ausgezeichnet. Anschließend konnte Quentin Tarantino außerdem den Oscar für das beste Originaldrehbuch mit nach Hause nehmen. Bis heute taucht der Film in Bestenlisten mit Werken der 90er Jahre auf und gilt längst als absoluter Kult.

Moviepilot-Community krönt Pulp Fiction zum besten Tarantino-Film

Die Moviepilot-Community ist sich einig, dass Pulp Fiction der beste Tarantino-Film überhaupt ist. Über 63.000 Nutzer:innen haben das Meisterwerk mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 8,4 von 10 Punkten bewertet. Knapp dahinter schafft es übrigens der knallige Western-Action-Kracher Django Unchained auf Platz 2 der beliebtesten Tarantino-Filme.