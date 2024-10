Heute läuft ein Fantasy-Abenteuer im TV, in dem zwei Action-Legenden zum ersten und letzten Mal aufeinander treffen

Was passiert, wenn ein Action-Fan ein Abenteuer mit seinen Idolen erlebt? Das zeigt der Fantasy-Film Forbidden Kingdom, der heute im TV und per Stream zu sehen ist.

Eigentlich sind sie wie füreinander geschaffen. Der eine ist ein Meister des Slapsticks und Klamauks, der andere besticht durch Ernst und Würde, selbst wenn er bösen Buben den Hintern versohlt. Auf dem Papier ist es die perfekte Buddy-Movie-Kombination. Trotzdem haben die Action-Legenden Jackie Chan und Jet Li in ihren langen Karrieren nur einen Film miteinander gedreht. Heute könnt ihr das spaßige Abenteuer Forbidden Kingdom aus dem Jahr 2008 nachholen.

Forbidden Kingdom ist ein Fantasy-Abenteuer – und ein Fan-Traum

Erzählt wird die Geschichte des Films aus Sicht eines Martial Arts-Fans, weshalb Forbidden Kingdom in zweierlei Hinsicht ein Fan-Traum ist. Denn Jason Tripitikas (Michael Angarano) liebt die Art Filme, mit denen Jackie Chan und Jet Li einst berühmt wurden, also Hongkonger Schwertkampf- und Kung Fu-Action. Beim Stöbern nach DVDs in einem Pfandhaus stößt Jason auf einen goldenen Stab, mit dem er wenig später eher unfreiwillig durch die Zeit reist.

Im alten China angekommen, trifft er auf den dauerbetrunkenen Gelehrten Lu Yan (Jackie Chan), der ihm die Geschichte des Stabs und seines rechtmäßigen Besitzers erzählt: dem Affenkönig (Jet Li). Gemeinsam mit dem Stillen Mönch (ebenfalls Jet Li) und einer geheimnisvollen jungen Frau (Liu Yifei, die später Disneys Mulan spielen sollte) begeben sie sich auf die Suche nach dem Affenkönig, was dem bösen Jade-Kriegsherrn (Collin Chou) ganz und gar nicht behagt.

Filmfan Jason erlebt also das Abenteuer seiner Träume und dem Publikum wird beim Treffen von Jet Li und Jackie Chan ähnliches versprochen. Beide Stars treten mit ihren klassischen Figurentypen auf, mit Jackie Chan gewissermaßen als verspielter Drunken Master, während Jet Li nochmal den etwas seriöseren Tai Chi Master gibt. Ein Kampf der beiden – obschon die Figuren auf derselben Seite stehen – darf natürlich nicht fehlen.



So könnt ihr das Fantasy-Abenteuer heute Abend im TV und per Stream schauen

Forbidden Kingdom läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter findet ihr unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden. Mit 6,4 von 10 Punkten bei über 2.300 Stimmen gehört das Abenteuer dazu.

Das Treffen der Action-Giganten läuft am heutigen 24. Oktober ab 20:15 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Ihr könnt Pluto TV per App auf dem Fernseher schauen oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Forbidden Kingdom heute ab 20:15 Uhr hier im Stream:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Forbidden Kingdom bietet klassische Abenteuer-Unterhaltung

Forbidden Kingdom hat zwei Nachteile, über die man hinwegsehen muss. Es handelt sich um eine amerikanisch-chinesische Koproduktion mit starkem Hollywood-Einschlag und einem eher unscheinbaren Regisseur (Rob Minkoff). Und zweitens kommt er fünfzehn Jahre zu spät. 2008 waren Jackie Chan und Jet Li längst nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Fähigkeiten, weshalb man keine 100-minütige Vollgas-Schlägerei erwarten sollte.

Diese Abstriche einmal akzeptiert, erwartet einen trotzdem ein unterhaltsames Fantasy-Abenteuer für die ganze Familie, angeführt von zwei Legenden, die nochmal ihre Greatest Hits in abgespeckter Form spielen. Behilflich ist ihnen dabei ein langjähriger Weggefährte, nämlich der nicht weniger legendäre Action-Choreograf Yuen Woo-ping.

Yuen führte Regie bei Jackie Chans erstem Drunken Master-Film und Jet Lis Tai Chi Master, und entwarf die Kampf-Choreos in Tiger and Dragon, Matrix und Kill Bill. Das dürfte einer der Gründe dafür sein, warum die eleganten Action-Szenen in Forbidden Kingdom sich – trotz Hollywood-Einschlag – sehen lassen können. Das kann man nicht von vielen englischsprachigen Filmen behaupten, die Jackie Chan und Jet Li über die Jahre gedreht haben. Falls Forbidden Kingdom ihr erster und letzter gemeinsamer Film in Hauptrollen ist – und danach sieht es angesichts von Jet Lis zunehmenden Rückzug aus dem Filmgeschäft aus – dann hätten sie es wesentlich schlechter treffen können.