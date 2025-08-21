Heute läuft ein nervenzerfetzender Thriller im TV: Die beklemmende Jagd fesselt von Anfang bis Ende

Freut euch auf einen spannenden Thriller, der in die Wildnis entführt. Hier muss eine Frau nicht nur in der Natur ums Überleben kämpfen, sondern auch ihrem brutalen Verfolger entkommen.

Es braucht kein großes Budget, um einen spannenden Thriller zu schreiben, der mit Nervenkitzel überzeugt. Das beweist auch Alone – Du kannst nicht entkommen. Statt Action-Feuerwerk setzt der Film ganz auf Atmosphäre und eine beklemmende Katz-und-Maus-Jagd, die von der ersten Minute an fesselt.

Tele 5 zeigt den Film am heutigen Mittwoch, den 27. August 2025 um 23:55 Uhr. Die Wiederholung gibt es am 29. August um 02:35 Uhr. Alternativ könnt ihr Alone aber auch noch für kurze Zeit bei Amazon Prime im Abo streamen *.

Thriller-Highlight im TV: Alone ist ein packender Thriller in der Wildnis

Im Mittelpunkt von Alone steht Jessica (Jules Willcox), die nach einem Schicksalsschlag mit all ihren Möbeln durch Amerika fährt, um im Süden der USA einen Neuanfang zu wagen. Doch allzu weit kommt sie nicht, denn ein scheinbar harmloser Fremder (Marc Menchaca) lauert ihr auf und entführt Jessica.

Zwar gelingt ihr die Flucht, doch die einsame Landschaft ist ebenso gnadenlos, wie ihr Verfolger. Jeder Schritt wird zum Überlebenskampf – gegen die Natur, gegen die Angst und gegen einen Gegner, der nicht locker lässt.

Schnörkelloser Thriller Alone geht unter die Haut

Alone ist nicht einer dieser Thriller, wo man der Frau zurufen will: "Was machst du da? Lauf weg!" Denn Jessica spürt die drohende Gefahr genauso wie die Zuschauenden und handelt überlegt und nachvollziehbar. Das sorgt für eine stärkere Identifikation und lässt einen noch tiefer in das Geschehen eintauchen.

Die simple Handlung funktioniert dank der dichten Atmosphäre und der stimmigen Inszenierung von Regisseur John Hyams. Keine übertriebenen Twists, keine Effekthascherei – hier zählt allein das Duell zwischen Opfer und Jäger. Wer sich auf den schnörkellosen Stil einlässt, bekommt einen durchdachten Thriller, der unter die Haut geht.

