Wir haben 3 Monate gezittert: Jetzt verlängert Netflix eine der stärksten neuen Thriller-Serien

Netflix veröffentlichte dieses Jahr schon eine ganze Reihe spannender Krimi-Thriller-Serien und zum Glück der Fans wird eine der besten nun verlängert.

Der Frühling lieferte uns dieses Jahr gleich zwei starke britische Krimi-Thriller, die Netflix im Sturm eroberten. Adolescence war eine Miniserie und nach Folge 4 scheinbar zu Ende. Die Vorlage von Dept. Q hingegen umfasst zehn Bücher. Es war also klar, dass der Streamer hier gerne eine langlebigere Serie auf die Beine stellen möchte. Knapp drei Monate nach Start verlängert Netflix Dept. Q nun offiziell um Staffel 2. Das berichtet unter anderem Deadline .

Der Thriller Dept. Q beeindruckte mit tollen Figuren – was kriegen sie in Staffel 2 zu tun?

Das Herz der Ende Mai 2025 gestarteten Thriller-Serie Dept. Q sind die sonderbaren, aber letztlich sehr liebenswerten Figuren, die sich zu einer Ermittlertruppe zusammenraufen müssen. Allen voran brillieren Matthew Goode als dauergrummeliger Ermittler Carl Mørck und Alexej Manvelov als sein stiller Mitarbeiter Akram Salim, der für seinen Aushilfsjob komplett überqualifiziert ist. Sie wollen einen Cold Case lösen, der heißer ist, als sie ahnen.

Bei der Bewertungsplattform IMDb erhält Dept. Q eine sehr starke 8,2 bei über 77.000 abgegebenen Stimmen. Auch in Deutschland konnte die Serie punkten und steht bei Moviepilot mit einer 7,4 über den meisten anderen Netflix-Neustarts des Jahres. Unser Redakteur Max zeigte sich im Serien-Check zu Dept. Q begeistert: "Netflix' widerlichster Ermittler macht richtig Spaß." In einer Folge unseres Podcasts Streamgestöber erzählt er euch noch mehr darüber:

Carl Mørck kennt ihr vielleicht nicht nur aus Dept. Q, sondern auch aus der Vorlage – eine erfolgreiche, zehnteilige Buchreihe des dänischen Autors Jussi Adler-Olsen. Er feierte mit dem ersten Band Erbarmen 2008 seinen Durchbruch. Dieser Roman wurde von Dept. Q-Serienschöpfer Scott Frank (Das Damengambit) als Ausgangsmaterial für Staffel 1 genommen. Für Staffel 2 könnte also der zweite Band namens Schändung Inspiration liefern.

Allerdings änderte schon Staffel 1 einiges ab, sodass auch Band 2 vermutlich nicht eins zu eins übernommen werden wird. Der grundlegende Fall könnte aber ähnlich sein: In Schändung untersuchen Mørck und seine Kolleg:innen einen 20 Jahre alten Doppelmord an zwei Kindern und offenbaren grausame Geheimnisse eines Elite-Internats. Ob Netflix sich wirklich für diese extrem düstere Story als Fortsetzung entscheidet, bleibt abzuwarten.

Tipps für Dept. Q-Ersatz: Die besten Krimi-Thriller-Serien bei Netflix

Wann erscheint Dept. Q, Staffel 2 bei Netflix?

Noch gibt es keinen Starttermin für die nächste Season von Dept. Q. Netflix braucht im Normalfall mindestens ein Jahr für die Produktion von Nachschub, oftmals auch zwei Jahre. Wir rechnen also frühestens Ende 2026 mit Dept. Q, Staffel 2.