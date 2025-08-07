Heute läuft einer der besten Katastrophenfilme der letzten 25 Jahre im TV: Dieser Weltuntergang kostete 125 Millionen

Heute Abend läuft ein actiongeladener Katastrophenfilm im Fernsehen, der die Welt in eine neue Eiszeit stürzt. Es ist ein eisiger Blockbuster-Klassiker aus den 2000er Jahren.

Vor drei Jahren meldete sich Roland Emmerich mit einem neuen Film im Kino zurück, der den Mond in die Erde krachen ließ. Moonfall wartete mit der perfekten Prämisse für den Regisseur auf, der es liebt, den blauen Planeten einer großen Bedrohung auszusetzen, sei es eine Alien-Invasion oder eine zerstörungswütige Riesenechse.

Emmerich ist einer der wenigen Filmschaffenden in Hollywood, der die Tradition des Katastrophenfilms ins moderne Blockbuster-Kino trägt. Sein bestes Werk in diesem Bereich hat er mit dem 2004 erschienenen The Day After Tomorrow geschaffen, in dem die Menschheit mit einer neuen Eiszeit konfrontiert wird.

The Day After Tomorrow im TV: Der beste Katastrophenfilm von Roland Emmerich

The Day After Tomorrow beginnt mit einer Warnung: Der Paläoklimatologe Jack Hall (Dennis Quaid) verliert auf einer Antarktis-Expedition fast zwei Kollegen, als sich eine Eisscholle löst. Seine Analyse der Datenlage legt nahe, dass sich das Klima dramatisch verändert – mit verheerenden Konsequenzen für die Menschheit.

Wie so oft im Katastrophenfilm wird die Warnung vor dem Unausweichlichen von den Entscheidungstragenden ignoriert. Doch an diesem Punkt ist es sowieso schon zu spät: Eine gigantische Welle rollt unaufhaltsam auf New York zu, wo sich Jacks Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) mit seiner Freundin Laura (Emmy Rossum) befindet.

Was folgt, ist eine bombastische Zerstörungsorgie, die bereits zum Kinostart ein riesiger Erfolg war. 125 Millionen US-Dollar investierte das Studio 20th Century Fox in The Day After Tomorrow. Am Ende des Tages spülte das Spektakel 553 Millionen US-Dollar in die Kinokassen – und was es für ein Spektkakel war. bzw. immer noch ist.

The Day After Tomorrow ist pures Katastrophenkino und entdeckt dennoch Orte von Geborgenheit

Allein mit dem Bild der eingefrorenen Freiheitsstatue, die aus einem Meer aus Eis ragt, zeigt Emmerich, wie gut er das Genre und seine Vorzüge versteht. Sein Blockbuster löst jedes Versprechen des Katastrophenfilms ein und kostet in überwältigenden Bildern die Vorzüge einer kostspieligen Hollywood-Produktion aus.

Den Test der Zeit besteht The Day After Tomorrow jedoch durch ein anderes Element: die Figuren. In nur wenigen seiner Filme ist es Emmerich so gut gelungen, das Große mit dem Kleinen zu verbinden. Die Trope der Familienzusammenführung im Angesicht des Weltuntergangs führt The Day After Tomorrow mehr als gekonnt aus.

Emmy Rossum, Jake Gyllenhaal und Dennis Quaid sind das Herz des Films, der neben niederschmetternden Bildern von Zerstörung, ebenfalls Orte von Geborgenheit entstehen lässt. Am schönsten ist The Day After Tomorrow dann, wenn er der eisigen Kälte etwas Wärmendes entgegenstellt, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn.

Wann läuft The Day After Tomorrow im TV?

The Day After Tomorrow läuft heute Abend. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:50 Uhr. Die Wiederholung läuft am Samstag um 13:55 Uhr. Wer den Film lieber streamen will, kann das jederzeit im Abo bei Disney+ tun. Weiterhin steht er bei Amazon und Co. als Leih- und Kauftitel zur Verfügung.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2021 bei Moviepilot veröffentlicht.

