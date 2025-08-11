Heute läuft einer der dümmsten Gerard Butler-Filme im TV: Sogar ein Wissenschaftler sagt, dass "die Idee Müll ist"

Mit Gerard Butler in der Hauptrolle kann man jede Idee umsetzen, egal wie absurd sie ist. Das beweist auch der heutige Sci-Fi-Kracher, der zur Primetime das TV-Programm erobert.

Während viele Hollywood-Stars genau darauf achten, welche Rollen sie annehmen, wirkt es bei Gerard Butler so, als ist er sich für nichts zu schade. In den vergangenen Jahren haben sich einige faszinierende Projekte in seiner Filmografie angehäuft, die mit teils sehr dürftigen Prämissen daherkommen. Butler zieht die Filme jedoch durch.

Ein Paradebeispiel dafür ist Geostorm. Die Mischung aus Sci-Fi- und Katastrophenfilm erzählt von einem von Menschenhand heraufbeschworenen Unwetter, das droht, die gesamte Erde zu zerstören. Butler wird als Satelliten-Ingenieur in den Weltraum geschickt, um die Katastrophe zu verhindern. Doch dann läuft alles schief.

Gerard Butlers Armageddon: Im völlig absurden Sci-Fi-Kracher Geostorm geht die Welt unter

In Geostorm hat es die Menschheit geschafft, das Wetter zu kontrollieren. Möglich ist das durch ein riesiges Netz aus Satelliten, die um den Erdball kreisen. Dank präziser Berechnungen konnte der Klimawandel aufgehalten werden. Zumindest bis an den Punkt, an dem die Technologie versagt und alles noch viel schlimmer wird.

Hier könnt ihr den Trailer zu Geostorm schauen:

Geostorm - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bei einer solchen Ausgangssituation kommt natürlich die Frage nach dem Realismus auf. Lässt sich Geostorm wissenschaftlich schlüssig argumentieren? Genau das hat Inverse den Harvard-Astrophysiker Jonathan McDowell gefragt. Seine Antwort ist eindeutig: "Diese spezielle Idee – und ihr könnt mich gern zitieren – ist Müll."

Vermutlich wird diese Aussage bei einem Hollywood-Blockbuster, der in erster Linie auf Action und Drama abzielt, niemanden überraschen. Die Idee von Geostorm mag keinen Sinn ergeben. Aber genau an diesem Punkt kommt Gerard Butler ins Spiel, der den Film trotzdem in ein unterhaltsames Vergnügen verwandelt.

Gerard Butler-Kracher: Wann läuft Geostorm im TV?

Geostorm läuft heute Abend am 13. August 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht der Film bis 22:30 Uhr. Die Wiederholung läuft nachts um 00:45 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, müsst ihr auf Kauf- und Leihoptionen bei Amazon und Co. zurückgreifen. Im Abo befindet er sich derzeit nirgends.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.