Ridley Scotts Schlachtenepos wurde vor seinem Kinostart von Superlativen begleitet. Ab heute könnt ihr überprüfen, wie viele Schlachten der Film wirklich zeigt und ob seine immense Laufzeit gerechtfertigt ist.

Was wird das größere Spektakel? Napoleon oder Ridley Scotts Presse-Tour zu Napoleon? Der Regisseur des Kriegsschinkens legte sich vor dem Kinostart mit der gesamten französischen Bevölkerung und Geschichtsexpert:innen an, die seinen eher laxen Umgang mit historischen Erkenntnissen bemängeln.

Ab heute jedenfalls könnt ihr endlich Napoleon in den Kinos bewundern. Wir geben euch einen kurzen Überblick zu allem, was euch erwartet – von der Handlung bis zur Laufzeit.

Joaquin Phoenix als Napoleon: Darum geht es in dem Schlachten-Epos

Sony/Apple Joaquin Phoenix als Kriegsherr Napoleon

Napoleon Bonaparte lebte von 1769 bis 1821 und in dieser Spanne brachte er es vom General zum französischen Kaiser. Legendäre Feldzüge verschafften dem Militär- und Strategie-Genie Einfluss in den obersten Stufen der Politik. Regisseur Ridley Scott sagte 2021 in einem Deadline -Interview, dass er diesen Aufstieg mit sechs Schlachten nachzeichnen will. Im fertigen Werk sehen wir wohl doch nur drei große Schlachten. Neben der Militär- und Politik-Karriere wird Napoleons Beziehung zu seiner Frau Joséphine eine große Rolle in dem Film einnehmen.



Mehr zum Film:

Es gibt zwei Fassungen von Napoleon und die kürzere läuft in den Kinos

Um diese epische Geschichte zu erzählen, brauchte Ridley Scott Zeit. Und die nahm er sich, wie er Total Film bestätigte. Der Director's Cut, der separat nach dem Kinostart veröffentlicht werden soll, ist 250 (!) Minuten lang.

Wir zeigen zuerst die Kinofassung, und dann ist der optimale Fall, dass [der Director's Cut] mit 4 Stunden und 10 Minuten als Stream veröffentlicht wird. [...]

Wenn ihr ab heute, dem 23. November, Napoleon in den Kinos schaut, werdet ihr eine "nur" 158 Minuten lange Version des Films sehen – eine Laufzeit, die in Scotts Werk keine Seltenheit hat. Seine beiden letzten Filme The Last Duel und House of Gucci reißen die 150-Minuten-Marke ebenfalls knapp.

Die längere Napoleon-Fassung wird voraussichtlich exklusiv bei Apple TV+ veröffentlicht. Das Unternehmen produzierte den Film zusammen mit Sony.