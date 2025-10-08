Heute startet die neuste The Rookie-Staffel endlich bei Disney+: So werden die Episoden ausgestrahlt

Es ist endlich so weit: Disney+ nimmt die 7. Staffel von The Rookie ins Streaming-Abo. Ihr bekommt die neuen Folgen allerdings nicht alle auf einen Schlag. Hier erfahrt ihr alles zur Veröffentlichung.

Anfang des Jahres kehrte The Rookie auf dem US-amerikanischen Sender ABC ins TV-Programm zurück und wartete mit einigen spannenden neuen Fällen auf, in denen John Nolan (Nathan Fillion) mit seinen Kolleg:innen ermittelt. In Deutschland traf die 7. Staffel der Erfolgsserie kurz darauf bei Sky und dem dazugehörenden Streaming-Dienst WOW ein. Jetzt dürfen sich auch Fans bei Disney+ über Nachschub freuen.

So könnt ihr The Rookie Staffel 7 bei Disney+ schauen

Heute, am 8. Oktober 2025, startet die 7. Staffel von The Rookie bei Disney+. Obwohl theoretisch schon alle Folgen veröffentlicht werden könnten, greift der Streamer nicht auf das klassische Binge-Modell zurück. Stattdessen müsst ihr euch auch bei Disney+ in Geduld üben, bevor ihr zum Finale der aktuellen Runde gelangt.

Konkret gestaltet sich die Veröffentlichung wie folgt: Zum Start gibt es bei Disney+ die ersten beiden Episoden der 7. Staffel von The Rookie. Die verbleibenden 16 Kapitel werden danach im Wochentakt online gestellt. Jeden Mittwoch erwartet euch ein neuer Fall. Somit seid ihr bis Ende Januar 2026 mit der Serie beschäftigt.

An diesem Punkt wird es für Fans in den USA auch schon wieder interessant. Derzeit sieht alles danach aus, als hält The Rookie seinen Jahresrhythmus ein und startet im Januar 2026 in die 8. Staffel auf ABC. In Deutschland bekommen wir die Folgen vermutlich kurz darauf via Sky und WOW zu Gesicht. Bestätigt ist das aber noch nicht.

The Rookie-Fans bei Netflix müssen noch länger warten

Das Schlusslicht in der Verwertungskette von The Rookie bildet Netflix. Wer dort ein Abo hat, muss sich auf eine noch längere Wartezeit einstellen. Bislang sind bei dem Streamer nur die ersten fünf Staffeln der Serie erschienen. Wann es mit der 6. Staffel weitergeht, ist unklar. Dafür findet ihr in unserem Podcast alternative Streaming-Tipps:

