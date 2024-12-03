“Nicht so verlockend”: Deshalb will Ali Larter nicht zu The Rookie zurückkehren

Als Dr. Grace Sawyer wurde Ali Larter schnell zum Fan-Favoriten in The Rookie. Ein Interesse an einer Rückkehr zur Cop-Serie hat sie allerdings nicht.

Die Serie The Rookie wurde 2018 schnell zum Hit und der Siegeszug scheint nicht zu bremsen. In der 2. Staffel wurde mit Dr. Grace Sawyer eine Figur eingeführt, die ursprünglich für zwei Folgen dabei sein sollte. Doch die Popularität der von Ali Larter gespielten Figur sorgte dafür, dass sie in insgesamt 13 Folgen mitmischen durfte. Eine Rückkehr des Charakters wäre für viele Fans wünschenswert, doch dieser Hoffnung hat die Schauspielerin eine Abfuhr erteilt.

The Rookie-Star Ali Larter ist mit einer anderen Serie beschäftigt

Mittlerweile spielt Ali Larter die Hauptrolle in Landman an der Seite von Billy Bob Thornton. Deren 2. Staffel startet diesen November bei Paramount+. Die Serie wird in Texas gedreht, was der Schauspielerin eine neue Perspektive gegeben hat. In einem kürzlich erschienenen Interview mit Movie Web sprach sie über ihre neue Serie und ihre Erfahrungen mit The Rookie. Dabei stellte sie klar, dass eine Rückkehr zu Letzterem für sie nicht sehr interessant ist:

Es ist interessant, weißt du, seit wir Hollywood verlassen haben, ist die Idee, bei dieser Art von Fernsehen arbeiten zu wollen, für mich nicht mehr so ​​verlockend. Es war wirklich toll, in Texas [für Landman] zu arbeiten und etwas ganz Besonderes zu machen.

Gleichzeitig ist sie glücklich über die Erfahrung, die sie mit The Rookie und bei der Zusammenarbeit mit Nathan Fillion machen durfte.

Landman ist eine Serie von Taylor Sheridan, der zuvor mit Yellowstone und auch mit zahlreichen anderen Projekten wie Tulsa King große Hits gelandet hat. In Landman geht es um Ölhandel im modernen Texas.

Der Krisenmanager Tommy Norris (Billy Bob Thornton) muss dabei durch verschiedene komplexe Probleme navigieren. Gleichzeitig kümmert er sich um seine 17-jährige Tochter Ainsley (Michelle Randolph), von deren Mutter Angela (Ali Larter) er geschieden ist.

Auch The Rookie steht weiterhin unter einem guten Stern. Die 8. Staffel – ohne Ali Larter – wird im Frühjahr 2026 in den USA starten und kurz darauf sicherlich auch nach Deutschland kommen.

Dieser Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot und wurde für euch aktualisiert.