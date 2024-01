High-End-Soundbar von Bose zum Tiefpreis: Jetzt 25 Prozent auf fetten Heimkino-Sound mit Dolby Atmos sparen

Boses aktuelles Soundbar-Topmodell liefert hervorragenden Klang für den heimischen TV und Musik. Jetzt könnt ihr sie euch gerade günstig wie nie sichern.

Wenn die integrierten Lautsprecher des eigenen Fernsehers nicht den besten Ton abliefern, ist das Mittel der Wahl meist eine Soundbar, um hier einfach und effektiv Abhilfe zu schaffen. Im Angebot habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch ein Premium-Modell von Bose günstig zu schnappen.



Das im vergangenen Herbst veröffentlichte Soundbar-Flaggschiff Bose Smart Ultra ist bei Amazon aktuell um 25 Prozent reduziert *, wodurch ihr gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) rund 251 Euro sparen könnt. Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher nicht günstiger und andere Händler sind mehrheitlich teurer.



Bose-Soundbar zum Tiefpreis bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet die Bose Smart Ultra Soundbar

Die Bose Smart Ultra Soundbar hat ein Surround-Sound-System mit sechs Schallwandlern, von denen zwei speziell entwickelte Dipol-Lautsprecher für raumumfassenden Klang nach oben abstrahlen, eingebaut. Unterstützt werden hierfür auch verschiedene Dolby-Formate, darunter Dolby Atmos, während das Modell zudem Boses TrueSpace-Technologie beherrscht, die Audiosignale trennt und sie für mehr Immersion auf verschiedene Bereiche eines Raums verteilt.



Eines der großen Highlights ist darüber hinaus die besonders klare Sprachwiedergabe dank des Dialogue Mode mit KI, der Stimmen und Surround-Sound ausgleicht, wodurch kein gesprochenes Wort im TV ungehört bleiben soll. Darüber hinaus hebt der Hersteller aber auch die Eignung zur Musikwiedergabe hervor.



Die sowohl kabellos als auch über das mitgelieferte optische Audiokabel und per HDMI eARC anschließbare Soundbar ist zudem mit ausgewählten Bose-Kopfhörern kompatibel und lässt sich über SimpleSync per Knopfdruck auch mit anderen Bose Bluetooth-Lautsprechern verbinden. Neben der Fernbedienung ist außerdem auch Alexa-Sprachsteuerung mit an Bord. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon .*

So gut ist die Bose Smart Ultra Soundbar



In den Rezensionen bei Amazon hat das Modell 4,2 von 5 Sternen erhalten, wobei die Soundqualität fast durchweg gelobt wird. Vereinzelt wird das Fehlen von Audioprofilen oder die Bassleistung kritisiert. Im Fachtest bei der englischsprachigen Fachseite PC Mag gab es hingegen 4,5 von 5 Sternen mit dem Prädikat "herausragend".

Jetzt zum Angebot: Bose-Soundbar zum Tiefpreis bei Amazon *

"Die Bose Smart Ultra ist eine leistungsstarke einteilige Soundbar, die großen Sound mit vielen räumlichen Audiodetails und umfangreichen Audio-Streaming-Funktionen liefert", heißt es dort. Positiv hervorgehoben werden eine detaillierte räumliche Audioabbildung mit Höhenkanälen, ein großes Klangfeld mit ausgewogener Balance, die integrierte Amazon Alexa sowie Unterstützung von Apple AirPlay und Google Cast. Moniert werden lediglich der sonst hohe Preis und ein unbeeindruckender Bass ohne Subwoofer.

