High-End-Soundbar von Bose zum Tiefstpreis bei Amazon: Erlebt Heimkino-Klang der nächsten Generation mit Dolby Atmos und KI

Wenn ihr Filme und Serien liebt, dann solltet ihr gerade beim Klang nicht sparen. Wir helfen euch jetzt trotzdem beim Sparen, denn ihr bekommt gerade die beste Bose-Soundbar so günstig wie nie. Seid ihr bereit für ein gigantisches Sound-Upgrade?

Die Bose Smart Ultra Soundbar hat nicht nur einen mächtigen Sound, sie löst mithilfe von fortschrittlicher KI-Technologie eins der größten Probleme im Heimkino: Unverständliche Gespräche sind mit dem genialen Dialogmodus Geschichte.

Wie der Dialogmodus funktioniert und was das Bose-Flaggschiff noch so unter der Haube hat, zeigen wir euch jetzt. Übrigens gibt es den Premium-Klangriegel gerade zum historischen Tiefpreis bei Amazon, ihr spart damit über 300 Euro.

Bose Smart Ultra: So gut ist die beste Bose-Soundbar

Der Clou an Boses neuem Flaggschiff ist sicherlich der KI-Dialogmodus, der erkennt, wann auf dem Bildschirm gesprochen wird und die entsprechenden Frequenzen anhebt. Und das klappt in der Praxis wirklich gut. Wurde früher mit dem Dialogmodus einfach der Klang des kompletten Films verändert, geschieht das jetzt nur noch, während tatsächlich Dialoge stattfinden.

Aber auch abseits des gesprochenen Wortes dreht die Smart Ultra richtig auf. Der kräftige und vor allem breite Raumklang weiß zu begeistern. Noch besser wird es, wenn ihr Dolby Atmos-Material an die Soundbar schickt. Zwei eingebaute Upfiring-Speaker werfen dabei den Sound an die Decke. Die Wiedergabe von 3D-Sound ist für eine Single-Soundbar ohne zusätzliche Lautsprecher ziemlich beeindruckend. Natürlich bewegen wir uns hier nicht auf dem Niveau einer teuren Surround-Anlage, aber mit den zusätzlich erhältlichen Rear-Speakers * und einem Bose-Subwoofer * kommt ihr schon sehr nah ran.

Neben der Akustik ist auch die Optik bei diesem Premium-Klangriegel auf Champions League-Niveau. Die Bose Smart Ultra Soundbar sieht richtig edel aus, vor allem dank der Glasscheibe, die als Abdeckung dient. Aber macht euch selbst ein Bild davon:



Ansonsten gibt es zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI eARC, optisch, Bluetooth, WLAN und LAN. So könnt ihr eure Lieblingsmusik über Spotify Connect, Apple AirPlay 2 oder Chromecast hören.

Die Alternative von Samsung

Ihr wollt im Heimkino noch fetterem Klang, aber nicht mehr ausgeben? Dann ist die einzige Alternative ein Soundbar-Set wie das Samsung HW-Q935GC, das aus Soundbar, Subwoofer und 2 externen Lautsprechern besteht. Hier bekommt ihr bombastischen 3D-Sound, der gleichzeitig wuchtig und detailliert ist. Bei MediaMarkt bekommt ihr das Set derzeit 39 Prozent günstiger.

Mit ganzen 17 Lautsprechern steht euch ein 9.1.4 Surround-Set zur Verfügung, dass für die meisten Heimkinos mehr als genug sein sollte. Die Samsung-Soundbar glänzt mit echtem Dolby Atmos-3D-Klang, da sie in der Soundbar selbst und in den Rear-Speakern auf zusätzliche Lautsprecher zugreift, die den Sound an die Decke strahlen. Im Gegensatz zur Bose-Soundbar unterstützt das Samsung-Set auch das Konkurrenzformat DTS:X, das ebenfalls hochwertigen 3D-Sound verspricht. Nur bei der Sprachwiedergabe muss Samsung sich Bose geschlagen geben.

