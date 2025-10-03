Highlight für Herr der Ringe-Fans: Neue Set-Bilder zeigen legendäre Figuren, die wir noch nie zusammen gesehen haben

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Jetzt gibt es neue Bilder vom Set, die ein großes Treffen zwischen zwei Parteien in Mittelerde andeuten.

Um die Herr der Ringe-Serie ist es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger geworden. Abgesetzt hat Amazon Prime die millionenschwere Fantasy-Unternehmung jedoch noch nicht. Im Gegenteil: Der Streamer will an dem Fünf-Staffel-Plan festhalten und befindet sich gerade mitten in der Produktion der dritten Runde.

Achtung, es folgen potenzielle Spoiler!

Neue Set-Bilder zur Fortsetzung der Herr der Ringe-Serie

Während Fans auf den ersten Trailer zur 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erwarten, erreichen uns ein paar spannende Schnappschüsse vom Set. Gedreht werden die neuen Episoden des aufwendigen Mittelerde-Abenteuers gerade unter anderen in Portland Bill, was zur britischen Grafschaft Dorset gehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Kalksteinfelsen bietet eine großartige Kulisse und passt perfekt zu den traumhaften Landschaften, die wir aus diversen Herr der Ringe-Geschichten kennen. Hier findet in der 3. Staffel offenbar eine schicksalhafte Begegnung zwischen zwei der mächtigsten Parteien in der Serie statt: Die Númenórer treffen auf die Elben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei Schlüsselfiguren sind in den Bildern von den Dreharbeiten zu erkennen: Trystan Gravelle vertritt in der Rolle von Ar-Pharazôn das stolze Menschenvolk Númenór. Auf der Seite der Elben kehrt Benjamin Walker als Hoher König Gil-galad zurück, genauso wie Robert Aramayo, der den aus Der Herr der Ringe bekannten Elrond spielt.

Hier seht ihr Ar-Pharazôn in ganzer Pracht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein besserer Blick auf Gil-galad:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und hier haben wir nochmal Elrond:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Worum es genau in der Szene geht, lässt sich an diesem Punkt nur spekulieren. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass die Beziehung zwischen Menschen und Elben im Herr der Ringe-Kosmos eine komplizierte ist. Seit der 1. Staffel von Die Ringe der Macht werden die Verhältnisse zwischen den grundverschiedenen Lagern ausgelotet.

In Anbetracht der prominenten Figuren, die auf den jüngsten Set-Bildern zu erkennen sind, kommt es nun offenbar zu einem Treffen, das den Verlauf des Zweiten Zeitalters von Mittelerde verändern könnte. Wir dürfen gespannt sein, was sich die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay für die Fortsetzung ausgedacht haben.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Die Ringe der Macht Staffel 3 auf einen Blick

Wann startet Die Ringe der Macht Staffel 3 bei Amazon?

Offiziell gibt es noch kein Startdatum für die 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Ausgehend vom bisherigen Veröffentlichungsrhythmus der Serie dürften die neuen Folgen in der zweiten Jahreshälfte 2026 bei Amazon Prime eintreffen.