House of The Dragon-Merch bei Amazon: Holt euch täuschend echte Drachen-Eier in Orginalgröße nach Hause

Amazon verkauft das Merchandise schlechthin für Fans von House of the Dragon: die Drachen-Eier als Replik in Originalgröße. Erfahrt, warum sich der Game of Thrones-Merch lohnt.

In der Welt von Game of Thrones sind sie wertvoller als jedes Fabergé-Ei: die versteinerten Eier der Schattenländer jenseits von Asshai. Diese besonderen Objekte der Begierde, die in der Welt von Game of Thrones und House of the Dragon eine wichtige Rolle spielen, können jetzt euch gehören.



Denn Amazon bietet aktuell drei verschiedene Dracheneier als Repliken in Originalgröße an. Wer sein Wohnzimmer oder die eigene GoT-Sammlung mit diesen täuschend echten Nachbildungen schmücken möchte, sollte sich die Deals nicht entgehen lassen.

Die Drachen-Eier aus House of the Dragon und Game of Thrones: Was hat es damit auf sich?

Nach dem Aussterben der Drachen existieren nur noch wenige Dracheneier in versteinerter Form. Weil es nur noch eine Handvoll von ihnen gibt, gelten sie als besonders wertvoll. Alle Versuche der Targaryens, die Eier auszubrüten, scheitern – bis es Daenerys Targaryen schließlich gelingt, drei Eier zum Schlüpfen zu bringen. In House of the Dragon, das vor Game of Thrones spielt, existieren noch etliche Drachen und auch hier gehören die Eier zum Wertvollsten, was man in der Welt besitzen kann.

Die originalgetreuen Repliken der drei Eier von Daenerys Targaryen könnt ihr bei Amazon kaufen *. Unten seht ihr eine Übersicht. Alle Eier wirken täuschend echt und sind in Originalgröße (27cm) vom Hersteller The Noble Collection aus Acryl und Kunstharz nachgebildet.



Originallizenzierte Sammlerstücke als echter Blickfang

© Amazon/The Noble Collection

Ihr bekommt mit diesen Deals offiziell lizenzierte und detailliert handbemalte Sammlerobjekte:

Und als ergänzendes Zubehör

Egal, ob ihr euch für eines oder gleich für alle drei Eier-Repliken entscheidet: Wir sind uns sicher, dass jede Nachbildung ein echter Blickfang und eine Bereicherung für eure GoT- oder House of the Dragon-Sammlung sein wird.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.