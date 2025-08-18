How I Met Your Mother: In dieser legendär dummen Anmach-Szene von Barney haben die 2 Serienschöpfer einen Gastauftritt

Barney Stinson ist berüchtigt für seine Sprüche und Anmachen. Bei einem seiner bekanntesten Manöver hatte die Unterstützung der Serienschöpfer.

Besonders in Comedy-Serien verstecken sich die Macher gerne mal heimlich in einem Gastauftritt vor der Kamera. Nur die hingebungsvollsten Fans erkennen sie und freuen sich dafür besonders über ein solches Easter Egg. Auch bei How I Met Your Mother haben es sich die Serienschöpfer nicht nehmen lassen, eine Szene mit einem ihrer Stars zu teilen.

Als verkleidete Sanitäter halfen die Serienschöpfer Barney dabei, eine Frau anzubaggern

Es ist einer der abgedroschensten und lahmsten Anmachsprüche, die man sich nur vorstellen kann. Doch egal wie plump, peinlich oder vorhersehbar, man kann sich immer sicher sein, dass Barney Stinson (Neil Patrick Harris) versucht, mit einem Anmachspruch sein Ziel zu erreichen. Dafür ist ihm keine Herausforderung zu blöd.

Die meisten von uns werden bereits Abwandlungen des Spruches "Bist du vom Himmel gefallen? Du musst doch ein Engel sein" gehört oder gelesen. Barney hat seine ganz eigene Version geschaffen – und, wie man sich vorstellen kann, auch total übertrieben.

So hat er bereits in der 1. Staffel eine Frau in der Stammkneipe angesprochen und ist sofort in Panik geraten, hat einen Krankenwagen rufen lassen und so getan, als würde sie stark verletzt sein. Und das alles nur, um ihr überraschend genau diesen genannten Spruch zu offenbaren. Ein Krankenwagen kommt zwar nicht, aber zwei Sanitäter, die Barneys Scharade unterstützen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei diesen Sanitätern handelt es sich um Carter Bays und Craig Thomas, den Schöpfern der Serie. Wie man bei Slashfilm mutmaßte, wollten die beiden möglichst schon in der 1. Staffel ihren Cameo unterbringen, da man nicht sagen konnte, wie lange die Serie laufen würde.

Dass es How I Met Your Mother am Ende auf insgesamt neun Staffeln brachte, hatten sie wohl nicht kommen sehen. Wie sich herausstellte, gab es noch viele Gelegenheit für dumme Sprüche von Barney.