"Er war nicht mein Freund": 52 Jahre später packt ein Unsere kleine Farm-Star über Michael Landon aus

Die legendäre TV-Serie Unsere kleine Farm ist untrennbar mit Hauptdarsteller und Produzent Michael Landon verbunden. Dessen populäres öffentliches Bild bekommt in der Darstellung eines Co-Stars Risse.

Unsere kleine Farm gilt als eine der berühmtesten Serien aller Zeiten. Die US-Produktion, die in 9 Staffeln vom Schicksal der Siedlerfamilie Ingall im Wilden Westen erzählte, erregte ab 1974 Millionen von Gemütern weltweit. Federführend für ihren Verlauf und Erfolg war Produzent Michael Landon, der vor der Kamera den Patriarchen Charles Ingall spielte. Lange haftete dem Darsteller ein väterliches Image voll Bewunderung an, dessen Authentizität Serien-Star Dean Butler im Gespräch stark einschränkt.



Unsere kleine Farm-Star hält Michael Landons Ruf in der Öffentlichkeit für falsch

Wie auch unter anderem die Kolleg:innen unserer Schwesternseite Allociné schreiben, eilte Landon lange Zeit der Ruf eines väterlichen Mentors voraus. Wie eine Darstellerin gegenüber der New York Post erklärte, habe er insbesondere die Kinderdarsteller:innen streng vor Ausbeutung beschützt. Ihr Kollege Butler, der ab Staffel 6 die Hauptrolle Amanzo Wilder verkörperte, widerspricht gegenüber Yahoo diesem Image:

„Ich würde nicht sagen, dass Michael mein Freund war. Er war nicht mein Freund [...] „Er war kein perfekter Mensch. Es gibt diesen Mythos, oder besser gesagt, diese Mythologisierung von Michael, dass er ein Heiliger gewesen sei. Und das war er nicht.

Laut Butler waren es gerade die jungen Darsteller:innen, die in Landon eine Vaterfigur sahen. Ältere Schauspieler:innen dagegen pflegten eine professionelle Distanz, die Landons offenbar oft autokratische kreative Führung notwendig machte. Laut Allociné beschrieb etwa Caroline Ingall-Darstellerin Karen Grassle, dass er ihr lange keine Gehaltserhöhung gewähren und sie schließlich aus dem Projekt drängen wollte.

Wie die New York Post Grassle zitiert, habe Landon gegenüber den weiblichen Schauspielerinnen regelmäßig sexistische Aussagen getätigt und eine Atmosphäre des Alkoholismus am Set zugelassen.

Landon war über die gesamte Originalausstrahlung der Serie hinweg als Darsteller tätig, schrieb viele der Drehbücher und leitete die Produktion. In den späteren Staffeln zog er sich als Hauptdarsteller zurück. 1991 starb er an einer Krebserkrankung.

Unsere kleine Farm bleibt eine ikonische TV-Serie, deren Name dank der Netflix-Neuauflage Unsere kleine Farm aktuell erneut in aller Munde ist. Eine zweite Staffel der neuen Serie ist bereits bestätigt.

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