"Ich könnte weinen": Dschungelcamp-Legende Thorsten Legat muss die Show sofort verlassen

Dieser Realitystar hat sich im Sommer-Dschungelcamp nicht immer von seiner besten Seite gezeigt, prompt bekommt er die Quittung: An Tag 13 wird eine Dschungel-Legende aus der Show gewählt. Alle Infos gibt es hier.

Tag 13 im Dschungelcamp der Legenden: Die Nerven liegen blank. Nach fast zwei Wochen voller Zoff und Streitereien geht es den Legenden an den Kragen - nach und nach müssen die Stars die Show verlassen. Jetzt muss sogar ein legendäres TV-Urgestein dran glauben. Welche Legende fliegt und warum seine Mitstreiter für den Rauswurf verantwortlich sind, erfahrt ihr hier.

Die Dschungelprüfung entscheidet: Eine Legende muss das Dschungelcamp verlassen

In Folge 12 beklagten die Dschungel-Bewohnerinnen, dass die männliche Konkurrenz im Camp unschlagbar sei. Gegen Mola, Eric, Thorsten und Gigi hätten die Dschungel-Ladies einfach keine Chance - das denken zumindest Kader Loth, Elena Miras und Co. RTL scheint das ähnlich zu sehen, denn kurzerhand geht es den verbleibenden Männern an den Kragen: Die vier müssen zur Dschungelprüfung antreten - nur drei werden zurückkehren. Wer nach Hause gehen muss? Das Spiel entscheidet.

In Zweierteams müssen sich die vier Realitystars der Prüfung stellen: Mola und Eric kämpfen zusammen, Gigi und Thorsten versuchen ebenfalls ihr Glück. Überraschend holen Mola Adebisi und Eric Stehfest mehr Sterne und sind damit sicher eine Runde weiter. Jetzt allerdings die schlechten Neuigkeiten: Sie müssen einen der beiden Verlierer nach Hause schicken. "Sofort!", wie Sonja Zietlow wenig zimperlich betont. Die Qual der Wahl: Gigi oder Thorsten - welche Dschungel-Legende muss das Camp verlassen?

RTL Die vier Männer im Camp bei der Prüfung.

Legat fliegt: Der Fußballprofi gerät ins Abseits

Jan Köppen fragt unverblümt: "Wer verlässt die Staffel der Legenden?" Eric Stehfest antwortet prompt: "Thorsten." Damit ist das Schicksal des Ex-Fußballers besiegelt. Thorsten Legat muss ohne Umschweife das Dschungelcamp verlassen. Gigi Birofio kann sein Glück kaum fassen: Er ist so happy über seinen Verbleib im Camp, dass es ihm glatt die Beine unter den Füßen wegreißt. Unbeholfen stolpert er ins Gebüsch.

Legat hingegen nutzt seinen Abgang für ein letztes Mal Krokodilstränen. Seine Enttäuschung bringt er dramatisch zum Ausdruck: "Ich hab's gelebt, ich hab's geliebt.", schluchzt er. "Ich könnte weinen", gibt er sichtlich angefressen zu. Für Eric und Mola dürfte die Entscheidung nicht schwergefallen sein. Mit Thorstens direkter Art sind nicht alle immer gut zurechtgekommen.

Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du das Sommer-Dschungelcamp kostenlos schauen

Seit dem 16. August läuft Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden täglich um 20:15 Uhr bei RTL. Wer nicht so lange warten kann, hat die Möglichkeit, auf RTL+ den Sommer-Dschungel bereits einen Tag früher zu streamen.