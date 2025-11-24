"Ich war 42, alleinerziehender Vater und pleite": Gary Oldman bedauert diesen schrecklichen Film, musste ihn aber des Geldes wegen akzeptieren

Nicht jedes Projekt kann man mit Überzeugung übernehmen. Gary Oldman schämt sich deshalb noch heute für einen Film, durch den er seine Rechnungen bezahlen konnte.

In seiner mehr als 40 Jahre andauernden Karriere hat sich Gary Oldman zu den angesehensten Schauspielern unserer Zeit entwickelt. Mit drei Oscar-Nominierungen und einer Auszeichnung für Die dunkelste Stunde hat er viel erreicht. Egal, ob große Blockbuster oder von Kritikern gefeierte Kultfilme, Oldman ist eine Ikone. Da ist es schwer vorstellbar, dass auch ein so großer Star Filme wie Tiptoes - (nicht) auf die Größe kommt es an drehen muss – für den er sich heute schämt.

In Tiptoes spielte Gary Oldman den kleinwüchsigen Zwillingsbruder von Matthew McConaughey

Im Jahr 2003 erschien das Filmdrama Tiptoes, in dem Steven (Matthew McConaughey) erfährt, dass seine Freundin Carol (Kate Beckinsale) schwanger ist. Höchste Zeit also, dass das Geheimnis um Stevens Familie gelüftet wird. Der werdende Vater ist nämlich der einzige Normalgroße in einer Familie von Kleinwüchsigen. Sowohl seine Eltern, als auch sein Zwillingsbruder Rolfe (Gay Oldman) sind von der als Achondroplasie bekannten Kleinwüchsigkeit betroffen.

Während Steven den Umstand als Gefahr für das Baby sieht und die Kleinwüchsigkeit seiner Familie ihm irgendwie peinlich ist, lässt Carol sich davon nicht ihr Mutterglück verderben. Doch während sie immer mehr über das Leben der von Stevens Familie erfährt, entfernt sie sich langsam von ihrem Partner und kommt dagegen Rolfe näher.

Gary Oldman sah sich aus finanziellen Gründen gezwungen, die Rolle anzunehmen

Dass ein Film schwierige Themen ans Licht bringen kann und Aufmerksamkeit für Themen generiert, die leicht übersehen werden, ist nichts Neues. Im Gegenteil, häufig kann daraus etwas Gutes entstehen. Allerdings ist Tiptoes keiner dieser Filme. Der Umgang mit der Kleinwüchsigkeit ist eher befremdlich und macht die betroffenen Figuren viel zu häufig zur Zielscheibe des schrägen Humors. Da hilft auch die wirklich gute Leistung der Schauspielenden nicht viel.

Für Gary Oldman ging es bei dem Film einzig und alleine ums Geld. Anfang der 2000er befand er sich in einer schwierigen Situation. In einem Interview mit Josh Horowitz erklärte er, was ihn dazu bewegt hatte.

Ich hatte eine Scheidung hinter mir und eine unangenehme Auseinandersetzung mit einem Bauunternehmer. Ich war in Hollywood, bin in Kalifornien gelandet, genauer gesagt in Los Angeles. 42 Jahre alt, als alleinerziehender Vater und völlig pleite.

Nicht einmal Möbel hatte er. Also musste dringend Geld her. Bis heute hat Gary Oldman den Film nicht komplett gesehen. Nicht nur, dass er sich für diese Rolle schämte, er empfand auch seine schauspielerische Leistung als unzureichend.

