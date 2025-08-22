In 10 Tagen kommt die Sci-Fi-Sensation 2025 erstmals ins Streaming-Abo

Mit einem Einspielergebnis von über 1 Milliarde US-Dollar steht dieser Film an der Spitze der erfolgreichsten Hollywood-Filme des Kinojahres. In wenigen Tagen könnt ihr ihn bei Disney+ streamen.

Unglaubliche 1,03 Milliarden US-Dollar konnte Disneys Live-Action-Remake Lilo & Stitch nach seinem Kinostart im Mai 2025 an den weltweiten Kinokassen einnehmen. Damit steht der Sci-Fi-Kracher aktuell auf Platz 1 der erfolgreichsten Hollywood-Filme des Jahres und wird auf weltweiter Ebene nur von einem chinesischen Animationsfilm überboten.

Während der Film von Dean Fleischer Camp vor allem Anklang bei Familien und den jüngeren Kinogänger:innen gefunden hat, dürfen sich Eltern um den Globus herum jetzt schon einmal darauf einstellen, welcher Streifen in wenigen Tagen im Streaming-Programm rauf und runter laufen wird. Denn Lilo & Stitch kommt zu Disney+.

Lilo & Stitch kommt zu Disney+: Die Sci-Fi-Sensation des Jahres mit ganz viel Herz

Lilo & Stitch erzählt die Geschichte des 2002 erschienenen Zeichentrickklassikers neu. Darin flüchtet das gefährliche und chaosbringende Alien-Experiment 626 von einer Raumstation auf die Erde und gibt sich dort in einem Tierheim als Hund aus. Dort wird es von der kleinen Lilo (Maia Kealoha) gefunden, die sich nichts mehr wünscht, als einen Freund, der sie so nimmt, wie sie ist.

Denn seit dem Tod ihrer Eltern wird Lilo von ihrer großen Schwester Nani (Sydney Agudong) aufgezogen und die beiden kommen eher schlecht als Recht durch den Alltag, was auch das Jugendamt mitbekommt. Mit dem neubenannten Stitch an ihrer Seite fängt das Chaos zwar erst so richtig an. Doch sind Lilo und Stitch vielleicht genau diejenigen, die sie gegenseitig gerade gebraucht haben.

Nachdem das Zeichentrick-Original von Dean DeBlois (Drachenzähmen leicht gemacht) und Chris Sanders (Die Schöne und das Biest) inszeniert wurde, hat Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) bei der Neuauflage auf dem Regiestuhl Platz genommen. Sanders, der schon im Zeichentrickfilm als englische Stimme von Stitch zu hören war, lieh dem kleinen blauen Fellknäuel auch beim Remake wieder seine Stimme.

Neben Kealoha und Agudong dürfen sich Fans darüber hinaus auf die Gesichter von Billy Magnussen (Game Night), Zach Galifianakis (Hangover) und Tia Carrere (True Lies) freuen.

Wann kommt Lilo & Stitch zu Disney+?

Das Sci-Fi-Abenteuer wird bereits in wenigen Tagen bei Disney+ eintreffen. Demnach startet Lilo & Stitch am 3. September 2025 im Streaming-Abo. Wer es schon jetzt nicht abwarten kann, hat bereits die Möglichkeit, den Milliarden-Hit bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime Video zu leihen oder zu kaufen.

Mehr:

Bei Disney+ stehen hingegen auch jetzt schon das Zeichentrick-Original von 2002 sowie sämtliche Zeichentrick-Fortsetzungen und -Spin-offs zur Verfügung. Eine Fortsetzung zum Live-Action-Remake wurde darüber hinaus auch schon längst bestätigt.